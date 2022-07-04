Свердловские власти отчитались о покупке партии медоборудования

05 июля 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Никаких проблем с поставщиками тяжелого медицинского оборудования в регионе нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские власти заявили, что приобрели в 2022 году более двух тысяч единиц медицинского оборудования. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на выставке «Иннопром», которая стартовала в Екатеринбурге 4 июля. Он также отметил, что в регионе не заметили проблем с закупкой и поставками медоборудования. «Свердловская область реализует национальный проект „Здравоохранение“. Мы приобретаем в этом году более двух тысяч единиц медицинского оборудования. В этом году мы не увидели проблем с поставщиками тяжелого медицинского оборудования», — сказал Еремкин. Он добавил, что Свердловская область участвовала в аукционах, которые позволили совершить выгодные приобретения. «Мы приобрели 11 компьютерных томографов, 29 маммографов и один аппарат МРТ. Кроме всего, мы приобрели шесть ускорителей», — отметил Еремкин. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. Выставку уже посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Также URA.RU подготовило подборку десяти ярких стендов с первого дня выставки. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловские власти заявили, что приобрели в 2022 году более двух тысяч единиц медицинского оборудования. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Валентин Еремкин на выставке «Иннопром», которая стартовала в Екатеринбурге 4 июля. Он также отметил, что в регионе не заметили проблем с закупкой и поставками медоборудования. «Свердловская область реализует национальный проект „Здравоохранение“. Мы приобретаем в этом году более двух тысяч единиц медицинского оборудования. В этом году мы не увидели проблем с поставщиками тяжелого медицинского оборудования», — сказал Еремкин. Он добавил, что Свердловская область участвовала в аукционах, которые позволили совершить выгодные приобретения. «Мы приобрели 11 компьютерных томографов, 29 маммографов и один аппарат МРТ. Кроме всего, мы приобрели шесть ускорителей», — отметил Еремкин. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. Выставку уже посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Также URA.RU подготовило подборку десяти ярких стендов с первого дня выставки.