Десять самых интересных стендов екатеринбургского «Иннопрома». Фото, видео

04 июля 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Четвертого июля прошел первый день международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Показываем десять ярких и интересных стендов выставки. «Бэтмобиль» Пройти мимо такого яркого экспоната — сложно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил машину и предложил экс-главе Екатеринбурга Александру Высокинскому пополнить свой автопарк, купив автомобиль Бэтмена. Современное медицинское оборудование Или кинезиотерапия — лечебная физическая культура. Губернатор Куйвашев в шутку пообещал, что будет отправлять плохо работающих чиновников на такую процедуру. Копия Большого Шигирского идола Это древнейшая в мире сохранившаяся монументальная деревянная скульптура. Артефакт найден при добыче золота недалеко от Екатеринбурга. Оригинал находится в свердловском краеведческом музее. Изображение Ростова в будущем Возможно, ростовская делегация таким образом хотела показать не только свой родной город, но и всю страну в частности. Остается только ждать, к примеру, «Иннопром-2050», чтобы проверить, оказались ли правы авторы. Электробус от «Синары» Компания «Синара Транспортные машины» на выставке представила электробус собственного производства. Создатели гарантируют, что электробус способен проехать до 250 километров без подзарядки. Салон электробуса оснащен беспроводным интернетом для пассажиров, зарядниками для телефонов, климат-контролем, а также сиденьями, с которых легко счищается грязь и пятна. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин проверил электробус в деле. Робот для бизнеса от «Сбера» Лаборатория робототехники «Сбера» представила пилотный проект — робота, который позволит полностью автоматизировать складирование и хранение. Руководитель направления робототехники Сбера Михаил Владимиров пояснил URA.RU, что шаттловая система SberShuttle позволит повысить эффективность использования складских помещений и контейнеров. Эти роботы-манипуляторы с компьютерным зрением SberPicker. Это устройства, берущие товары с полок и перемещающие их между складскими корзинами. «Умные» шахматы Эти шахматы томской компании «Универсальные терминал системы» подсказывают игрокам, как необходимо ходить, чтобы победить. Каждая ячейка поля подсвечивается в разных случаях по-разному — зеленым — когда показываются предполагаемые ходы, красным подсвечиваются пешки, которые можно срубить. Также предполагается, что люди смогут играть такими шахматами, находясь друг от друга на дальнем расстоянии. Робот-ловелас Его прозвали так посетители выставки за то, что он делает комплименты девушкам. Он знает все о промышленности. Говорящая пищевая сода «Башкирская содовая компания» показала интерактивную пачку соды. Упаковка может танцевать, организовывать викторины, а также разговаривать с людьми. «Умный» светофор Устройства обеспечивают расширенный диапазон команд и дополнительной информации для оперативного информирования участников движения о дорожной ситуации. Светофоры имеют удаленное управление. Агентство URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские политики, так и зарубежные представители власти.