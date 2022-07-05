Власти ЯНАО откроют учреждение в новом районе Губкинского

В Пурпе будет свой молодежный центр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Губкинского (ЯНАО) создадут новый молодежный центр, в котором будет организовано патриотическое воспитание детей, поддержка талантливой молодежи и развитие внутреннего туризма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации, учреждение появится на территории недавно присоединенных микрорайонов Пурпе и Пурпе-1.

«Администрация города Губкинского постановляет: создать МКУ „Молодежный центр“ города Губкинского. Определить, что основной целью деятельности МКУ „Молодежный центр“ является развитие молодежного движения на территории города, целенаправленная социально-досуговая работа с детьми и молодежью, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Губкинского», — говорится в документе.

В мэрии отметили, что в микрорайонах Пурпе и Пурпе-1, которые присоединили к городу в апреле 2021 года, затруднен доступ населения к учреждениям сферы молодежной политики. «Количество молодежи, проживающей здесь — 3 381 человек. Расстояние до ближайшего молодежного центра — МАУ «МЦ «Современник» более 15 км. Для организации полноценной и качественной деятельности по реализации направлений молодежной политики — патриотическое воспитание, профориентация, поддержка талантливой молодежи, волонтерское движение, предпринимательство, трудоустройство несовершеннолетних, и другое — принято решение о создании на территории Пурпе молодежного центра», — добавили в пресс-службе.

На данный момент власти определились с помещением, где будет располагаться центр. Кто займет должность руководителя учреждения еще неизвестно. «Ведутся работы по формированию бюджета учреждения на плановый период. В отраслевой департамент направлены для согласования расчеты по содержанию штатных единиц. Вопрос о кандидатуре руководителя планируемого молодежного центра на стадии рассмотрения», — сообщили в ведомстве.

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