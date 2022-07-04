Самые дешевые билеты этим летом можно приобрести за 9 206 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самые дешевые билеты из Кургана в Сочи этим летом можно приобрести только на конец августа. Стоимость билета в одну сторону составляет чуть более девяти тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Aviasales.

«27 августа. Курган — Сочи. Вылет из аэропорта „Курган“ в 18:20 по местному времени. Прилет в аэропорт „Адлер“ (Сочи) в 20:20 по местному времени. Время в пути — 4 часа. Стоимость одного билет без багажа — 9 206 рублей», — указано на сайте Aviasales. По такой же стоимости без пересадок в Сочи можно улететь также 31 августа.

В остальные даты дешевле всего без пересадок можно будет улететь 24 августа. Стоимость билета составит 10 286 рублей. На 6 и 20 августа один билет до Сочи будет стоить чуть дороже — 11 286 рублей. Самые дорогие билеты на 9 июля. За прямой рейс курганцам придется отдать 26 346 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что рейсы из курганского аэропорта в Москву станут длиннее. После 16 июля из Кургана можно будет улететь пять раз в неделю и только с пересадками.

Самые дешевые билеты до Сочи этим летом можно купить только 27 и 31 августа Скрин: Aviasales