Sky News: извинения Джонсона не предотвратили отставку министров 06 июля 2022 в 01:35 Размер текста - 17 + Борис Джонсон извинился за неверное решение, но министры все равно подали в отставку Фото: depositphotos.com Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за скандал, связанный с его выдвиженцем в парламентской фракции консерваторов Крисом Пинчером. Однако все равно допустил отставку двух министров, сообщает телеканал Sky News. Телеканал сообщает, что Борис Джонсон извинился за назначение Криса Пинчера, назвав это «ошибкой» за полчаса до отставки министров. «Я просто хочу абсолютно четко заявить, что в этом правительстве нет места никому, кто является хищником или злоупотребляет своим положением», — подчеркнул британский премьер-министр. Однако главы Минфина и Минздрава Британии Риши Сунак и Саджид Джавид все равно подали в отставку. Они были возмущены пьяным дебошем выдвиженца Джонсона Криса Пинчера в лондонском клубе. Премьер-министру ранее сообщали о неподобающем поведении Пинчера, но он якобы игнорировал эти заявления, дополняет Sky News. Ранее сообщалось, что авторитет Борис Джонсона был подорван, а его рейтинг среди британцев стремительно идет вниз. Глава МИД Британии Лиз Трасс раскритиковала слова премьер-министра о президенте РФ Владимире Путине. В Кремле вовсе назвали высказывания Джонсона чудовищными. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за скандал, связанный с его выдвиженцем в парламентской фракции консерваторов Крисом Пинчером. Однако все равно допустил отставку двух министров, сообщает телеканал Sky News. Телеканал сообщает, что Борис Джонсон извинился за назначение Криса Пинчера, назвав это «ошибкой» за полчаса до отставки министров. «Я просто хочу абсолютно четко заявить, что в этом правительстве нет места никому, кто является хищником или злоупотребляет своим положением», — подчеркнул британский премьер-министр. Однако главы Минфина и Минздрава Британии Риши Сунак и Саджид Джавид все равно подали в отставку. Они были возмущены пьяным дебошем выдвиженца Джонсона Криса Пинчера в лондонском клубе. Премьер-министру ранее сообщали о неподобающем поведении Пинчера, но он якобы игнорировал эти заявления, дополняет Sky News. Ранее сообщалось, что авторитет Борис Джонсона был подорван, а его рейтинг среди британцев стремительно идет вниз. Глава МИД Британии Лиз Трасс раскритиковала слова премьер-министра о президенте РФ Владимире Путине. В Кремле вовсе назвали высказывания Джонсона чудовищными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям