В Салехарде жители заявили о проблеме с автобусами

Автор поста пишет, что последний автобус ходит в семь часов вечера Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) возмущены тем, что в городе автобусы ходят до семи часов вечера. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

«Что за убогое расписание автобусов в столице округа? Что, у администрации города нет средств пару дополнительных автобусов вечером пустить? В семь вечера последний — где хоть вы такое видели по стране?» — написал анонимный автор поста. Он посоветовал брать пример с Лабытнанги, где автобусы ходят до девяти часов.

«Реально! Смена медицинского персонала в кольце как минимум заканчивается в 19:45, 20:00. И уже добраться до дому не на чем. Как быть в этой ситуации?» — написала Гульнара Мыколаенко. «Я уже второй день пробую на автобусе уехать с работы, а их нет», — поделилась Люда Симоненко. «Про такое убогое расписание автобусов, как написал автор, уже сколько раз писали, только ничего не меняется», — прокомментировала Ольга Дарьина.

В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жители Салехарда потребовали запустить общественный транспорт до речного порта. Как написали горожане в соцсети «ВКонтакте», это социально значимый объект, до которого трудно добраться.