В США рассказали о плане избавиться от Байдена

Демократы планируют сделать Джо Байдена и Камалу Харрис «козлами отпущения», уверена журналистка Томи Ларен Фото: RAMINDER PAL SINGH EPA

Демократическая партия США собирается обвинить американского президента Джо Байдена во всех проблемах страны и избавиться от него после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей. Такое мнение выразила политический обозреватель Томи Ларен в эфире Sky News Australia.

«Демократы собираются подождать и посмотреть, как там будет в ноябре. И когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. Думаю, что этот план у них был с самого начала. Они сделают из него козла отпущения — не их политику, а самого Джо Байдена, хотя это именно их политика [виновата в происходящем]», — заявила Ларен.

Демократы планировали отправить вице-президента Камалу Харрис на следующие президентские выборы, однако отказались от ее кандидатуры, добавила Ларен. Теперь они сделают ее «козлом отпущения» так же, как и Байдена. Демократы хотят заставить американцев поверить, что только Байден и Харрис виноваты в бедственном положении в стране, отметила журналистка.

По итогам последнего опроса, проведенного Гарвардским центром политических исследований, 70% американцев не желают, чтобы Байден баллотировался на новый президентский срок, передает MK.RU. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в развале американской экономики. В Америке критикуют Байдена за антироссийские санкции и помощь Украине, так как это может разорить США.