Курс доллара резко взлетел

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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Доллар резко подорожал на Мосбирже Фото:

Курс доллара впервые с 30 мая поднялся выше 64 рублей. Евро тем временем вырос до 66 рублей. Это следует из данных Московской биржи.

Согласно данным торгов, цена за доллар составляет 68,54 рублей. Евро поднялся до 66,65 рублей впервые с 3 июня. Таким образом, доллар вырос на 2,66 рубля, евро — на 2,21.

Ранее, 5 июля, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня. В то же время евро стоил 62 рубля впервые с 10 июня. До этого американские аналитики заявляли, что рубль стал самой сильной валютой в мире в этом году, продемонстрировав потрясающий рост.

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Курс доллара впервые с 30 мая поднялся выше 64 рублей. Евро тем временем вырос до 66 рублей. Это следует из данных Московской биржи. Согласно данным торгов, цена за доллар составляет 68,54 рублей. Евро поднялся до 66,65 рублей впервые с 3 июня. Таким образом, доллар вырос на 2,66 рубля, евро — на 2,21. Ранее, 5 июля, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня. В то же время евро стоил 62 рубля впервые с 10 июня. До этого американские аналитики заявляли, что рубль стал самой сильной валютой в мире в этом году, продемонстрировав потрясающий рост.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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