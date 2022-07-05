Страницу «Диванных войск Тюмени» заблокировала Генпрокуратура РФ

06 июля 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

В 2019 году лидер сообщества, «полковник» Анатолий Княжев выдвигался в депутаты Тюменской облдумы Фото: Ткачук Дмитрий © URA.RU Страница сообщества «Диванные войска Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» заблокирована по требованию Генпрокуратуры РФ. В настоящее время материалы сообщества недоступны для просмотра. «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.06.2022 № 31.27.2022/Треб788-22», — такая надпись возникает при попытке зайти на портал «Диванных войск». О причинах блокировки не сообщается. URA.RU направило запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. «Диванные войска», начиная с 2018 года, активно критиковали власти, в частности, за пенсионную реформу. В 2019 году лидер сообщества, «полковник» Анатолий Княжев выдвигался в депутаты Тюменской областной думы от КПРФ, но проиграл. В 2021 году его брат — Алексей Княжев — был обвинен в экстремизме. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Страница сообщества «Диванные войска Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» заблокирована по требованию Генпрокуратуры РФ. В настоящее время материалы сообщества недоступны для просмотра. «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.06.2022 № 31.27.2022/Треб788-22», — такая надпись возникает при попытке зайти на портал «Диванных войск». О причинах блокировки не сообщается. URA.RU направило запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. «Диванные войска», начиная с 2018 года, активно критиковали власти, в частности, за пенсионную реформу. В 2019 году лидер сообщества, «полковник» Анатолий Княжев выдвигался в депутаты Тюменской областной думы от КПРФ, но проиграл. В 2021 году его брат — Алексей Княжев — был обвинен в экстремизме.