Критика тюменских властей обвиняют в экстремизме

Запрещенный ролик силовики нашли на странице тюменца «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени обвинение в экстремизме предъявили оппозиционному блогеру Алексею Княжеву. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Активисту вменяют нарушение, за которое ранее был осужден депутат областной думы Юрий Юхневич.

«Прислали повестку. Вызвали из-за размещение публикации на моих ресурсах. Выписали протокол об административном правонарушении по статье экстремизм», — написал тюменский блогер Алексей Княжев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Из документа, приложенного к публикации, следует, что сотрудники областного Центра противодействия экстремизму нашли на страничке Княжева ролик, внесенный в России в список запрещенных. В видео речь идет о партии «Единая Россия», изначально он был опубликован на Youtube-канале блогера Алексея Навального.

«С протоколом я не согласен. Мной подано ходатайство об изучении материалов административного дела», — подчеркнул Алексей Княжев, рассказывая о ситуации своим подписчикам. Мужчина является активистом группы «Диванные войска Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте». В паблике нередко критикуют действия федеральных и областных властей.

Ранее URA.RU писало, что депутата Тюменской областной думы Юрия Юхневича осудили за размещение такого же видео, которое нашли у Княжева. Из-за судимости парламентарий не сможет баллотироваться на выборах. Свое обвинение он назвал политическим заказом.