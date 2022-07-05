Управление по делам семьи мэрии Ноябрьска намерено обязать УК убирать двор возле их помещения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление по делам семьи и молодежи администрации города Ноябрьск (ЯНАО) намерено обязать управляющую компанию «Новое время» проводить уборку придомовой территории. Об этом сообщается на сайте окружного арбитражного суда.

«Арбитражный суд ЯНАО в составе судьи Е.В. Антоновой, рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению управления по делам семьи и молодежи администрации города Ноябрьск к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новое время» об обязании производить уборку придомовой территории. Суд определил: принять исковое заявление управления по делам семьи и молодежи администрации города Ноябрьск. Возбудить производство по делу», — говориться в тексте судебного определения.

Как сообщили URA.RU в управляющей компании «Новое время», речь идет о входе в управление по делам семьи и молодежи администрации города Ноябрьск по адресу улица Республики, 49. Управление через суд намерено обязать УК убирать также территорию и у главного входа ведомства. Однако было добавлено, что управление городской администрации не собирается платить за работу компании, вместо этого они рассчитывают воспользоваться услугами за счет открытого договора организации с жильцами.

«В данном случае орган местного самоуправления хочет сэкономить деньги, и хочет обязать нас чтобы мы очищали вход в их учреждение, за счет денег которые жители собирают. Также вход в их учреждение не является местом общего пользования, поскольку он используется только одним собственником», — сообщили URA.RU в УК «Новое время». В организации добавили, что по правилам, принятым городской думой, юридические лица, которые осуществляют уставную деятельность в занимаемых ими помещениях должны сами убирать свою территорию. Также данным решением властей недовольны жители дома, которые не хотят платить за управление.

«Вопрос будет решаться в правовом поле. Будем ждать решения суда», — сообщили URA.RU в городской администрации.

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