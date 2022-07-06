Эсеры заменили кандидата в депутаты Тюменской облдумы

06 июля 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Довыборы в Тюменскую облдуму назначены на 11 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава новоуренгойского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Петров заменит Дмитрия Качалко на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении СРЗП. «Выдвинутый ранее Качалко не сможет принять участие в выборах по семейным обстоятельствам. На заседании реготделения утверждена кандидатура Петрова», — рассказали в партии. Довыборы в Тюменскую облдуму пройдут 11 сентября в Надыме и Новоуренгойском районе. Вакантное место в региональном парламенте появилось после гибели депутат Михаила Пацевича — 26 марта он был найден мертвым под окном многоэтажки в Новом Уренгое. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Глава новоуренгойского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Петров заменит Дмитрия Качалко на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении СРЗП. «Выдвинутый ранее Качалко не сможет принять участие в выборах по семейным обстоятельствам. На заседании реготделения утверждена кандидатура Петрова», — рассказали в партии. Довыборы в Тюменскую облдуму пройдут 11 сентября в Надыме и Новоуренгойском районе. Вакантное место в региональном парламенте появилось после гибели депутат Михаила Пацевича — 26 марта он был найден мертвым под окном многоэтажки в Новом Уренгое.