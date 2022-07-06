Эсеры заменили кандидата в депутаты Тюменской облдумы

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Выборы в Тюмени. Тюмень, кабинки для голосования, коиб, бюллетени, избирательный участок, голосование
Довыборы в Тюменскую облдуму назначены на 11 сентября Фото:

Глава новоуренгойского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Петров заменит Дмитрия Качалко на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении СРЗП.

«Выдвинутый ранее Качалко не сможет принять участие в выборах по семейным обстоятельствам. На заседании реготделения утверждена кандидатура Петрова», — рассказали в партии.

Довыборы в Тюменскую облдуму пройдут 11 сентября в Надыме и Новоуренгойском районе. Вакантное место в региональном парламенте появилось после гибели депутат Михаила Пацевича — 26 марта он был найден мертвым под окном многоэтажки в Новом Уренгое.

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Глава новоуренгойского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Петров заменит Дмитрия Качалко на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении СРЗП. «Выдвинутый ранее Качалко не сможет принять участие в выборах по семейным обстоятельствам. На заседании реготделения утверждена кандидатура Петрова», — рассказали в партии. Довыборы в Тюменскую облдуму пройдут 11 сентября в Надыме и Новоуренгойском районе. Вакантное место в региональном парламенте появилось после гибели депутат Михаила Пацевича — 26 марта он был найден мертвым под окном многоэтажки в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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