ЕС и Украина желали выхода РФ из Всемирной таможенной организации

07 июля 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

Евросоюз и Украина добивались выхода России из ВТамО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). СОб этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов. «Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал он в беседе с РИА «Новости». По его словам, благодаря работе российской стороны в Совете, 23—25 июня удалось принять «достаточно взвешенную резолюцию», в соответствии с которой стороны обусловились не разрушать таможенную инфраструктуру. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. На фоне ограничений Россия перестала быть членом Совета Европы. В начале июня Москва также объявила о выходе из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европейский союз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). СОб этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов. «Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал он в беседе с РИА «Новости». По его словам, благодаря работе российской стороны в Совете, 23—25 июня удалось принять «достаточно взвешенную резолюцию», в соответствии с которой стороны обусловились не разрушать таможенную инфраструктуру. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. На фоне ограничений Россия перестала быть членом Совета Европы. В начале июня Москва также объявила о выходе из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.