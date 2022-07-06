Эколог Роснефти оказался виновным в загрязнении природы ЯНАО

Эколога Роснефти оштрафовали за загрязнение природы на 10 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО за загрязнение природы осудили начальник отдела экологического контроля управления охраны окружающей среды ООО «РН-Пурнефтегаз» Романа Поддубного. Как сообщается на сайте Пуровского районного суда, эколога оштрафовали на 10 тысяч рублей за 17 административных правонарушений.

«Судья Пуровского районного суда ЯНАО Пустовой А.В., рассмотрев жалобы Поддубного Р.В. на постановления заместителя лесничего отдела Таркосалинское лесничества… по делу об административном правонарушении, решил: дела об административных правонарушениях объединить. Признать начальника отдела экологического контроля управления охраны окружающей среды ООО „РН-Пурнефтегаз“ виновным в совершении семнадцати административных правонарушений», — говорится в тексте судебного решения.

Причиной для судебного разбирательства послужило постановление сотрудника отдела Таркосалинского лесничества, которым эколог из «РН-Пурнефтегаз» привлекался к административной ответственности. По каждому из 17 правонарушений был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако обвиняемый с этим не согласился и добился в суде объединения дел.

До этого природоохранная прокуратура ЯНАО провела проверку на месторождениях ООО «РН-Пурнефтегаз» в Пуровском районе, в ходе которой были выявлены загрязненные нефтесодержащим веществом земельные участки. Это послужило основой для возбуждения административного дела по факту загрязнения участков леса в Барсуковском, Комсомольском, Новопурпейском, Тарасовском месторождениях.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «РН-Пурнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что дочернее предприятие «НК «Роснефти» — «РН-Пурнефтегаз» загрязнило участок леса на Барсуковском месторождении в Пуровском районе. Компания заплатила 22 миллиона за испорченную почву.

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