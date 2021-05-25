Дочка «Роснефти» в ЯНАО заплатит десятки миллионов за разлив

Компания осуществляла добычу нефти и газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дочернее предприятие «НК «Роснефти» — «РН-Пурнефтегаз» загрязнило участок леса, за это организация заплатила 22 миллиона за испорченную почву. Разлив нефтесодержащей жидкости произошел на Барсуковском месторождении в Пуровском районе, сообщает прокуратура ЯНАО.

«В ходе надзорных мероприятий обнаружен загрязненный нефтесодержащей жидкостью лесной участок площадью более 2 гектаров. В результате порчи почвы причинен ущерб лесному фонду в размере 22,3 млн рублей», — говорится на сайте надзорного органа.

Прокурором было направлен иск в суд о взыскании за нарушение штрафа. Также от «РН-Пурнефтегаз» требовали восстановить испорченную землю. Деньги компания уже выплатила, а рекультивация земли находится на контроле у надзорного ведомства. Получить оперативный комментарий в компании не удалось, там никто не ответил на звонки корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало о разливе нефтесодержащей жидкости на Крайнем месторождении в Пуровском районе. Тогда разгерметизировался трубопровод, принадлежащий компании АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».