25 мая 2021
24 мая 2021

Дочка «Роснефти» в ЯНАО заплатит десятки миллионов за разлив

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Компания осуществляла добычу нефти и газа Фото:

Дочернее предприятие «НК «Роснефти» — «РН-Пурнефтегаз» загрязнило участок леса, за это организация заплатила 22 миллиона за испорченную почву. Разлив нефтесодержащей жидкости произошел на Барсуковском месторождении в Пуровском районе, сообщает прокуратура ЯНАО.

«В ходе надзорных мероприятий обнаружен загрязненный нефтесодержащей жидкостью лесной участок площадью более 2 гектаров. В результате порчи почвы причинен ущерб лесному фонду в размере 22,3 млн рублей», — говорится на сайте надзорного органа.

Прокурором было направлен иск в суд о взыскании за нарушение штрафа. Также от «РН-Пурнефтегаз» требовали восстановить испорченную землю. Деньги компания уже выплатила, а рекультивация земли находится на контроле у надзорного ведомства. Получить оперативный комментарий в компании не удалось, там никто не ответил на звонки корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало о разливе нефтесодержащей жидкости на Крайнем месторождении в Пуровском районе. Тогда разгерметизировался трубопровод, принадлежащий компании АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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