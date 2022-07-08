«Новые люди» поборются за кресло в Тюменской облдуме 08 июля 2022 в 11:17 Размер текста - 17 + Довыборы в региональный парламент пройдут 11 сентября Фото: Николай Бастриков © URA.RU Партия «Новые люди» выставила Павла Булатова кандидатом в депутаты Тюменской областной думы. Информация об этом опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. Довыборы на одно место в заксобрании пройдут 11 сентября на территории Надыма и Новоуренгойского района (ЯНАО). «Надымский одномандатный избирательный округ № 2 — Булатов Павел Владимирович, дата рождения — 11 января 1986 года», — говорится в списке кандидатов от «Новых людей». Список был заверен тюменским избиркомом. Вакантное место в Тюменской облдуме появилось после гибели депутата Михаила Пацевича. Тело парламентария было найдено 26 марта под окнами многоэтажки в Новом Уренгое. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Партия «Новые люди» выставила Павла Булатова кандидатом в депутаты Тюменской областной думы. Информация об этом опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. Довыборы на одно место в заксобрании пройдут 11 сентября на территории Надыма и Новоуренгойского района (ЯНАО). «Надымский одномандатный избирательный округ № 2 — Булатов Павел Владимирович, дата рождения — 11 января 1986 года», — говорится в списке кандидатов от «Новых людей». Список был заверен тюменским избиркомом. Вакантное место в Тюменской облдуме появилось после гибели депутата Михаила Пацевича. Тело парламентария было найдено 26 марта под окнами многоэтажки в Новом Уренгое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям