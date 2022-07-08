«Новые люди» поборются за кресло в Тюменской облдуме

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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
Довыборы в региональный парламент пройдут 11 сентября Фото:

Партия «Новые люди» выставила Павла Булатова кандидатом в депутаты Тюменской областной думы. Информация об этом опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. Довыборы на одно место в заксобрании пройдут 11 сентября на территории Надыма и Новоуренгойского района (ЯНАО).

«Надымский одномандатный избирательный округ № 2 — Булатов Павел Владимирович, дата рождения — 11 января 1986 года», — говорится в списке кандидатов от «Новых людей». Список был заверен тюменским избиркомом.

Вакантное место в Тюменской облдуме появилось после гибели депутата Михаила Пацевича. Тело парламентария было найдено 26 марта под окнами многоэтажки в Новом Уренгое.

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Партия «Новые люди» выставила Павла Булатова кандидатом в депутаты Тюменской областной думы. Информация об этом опубликована на сайте региональной избирательной комиссии. Довыборы на одно место в заксобрании пройдут 11 сентября на территории Надыма и Новоуренгойского района (ЯНАО). «Надымский одномандатный избирательный округ № 2 — Булатов Павел Владимирович, дата рождения — 11 января 1986 года», — говорится в списке кандидатов от «Новых людей». Список был заверен тюменским избиркомом. Вакантное место в Тюменской облдуме появилось после гибели депутата Михаила Пацевича. Тело парламентария было найдено 26 марта под окнами многоэтажки в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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