Экс-премьер Японии умер в больнице

Политик скончался, не приходя в сознание
новость из сюжетаЭкс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого утром 8 июля расстреляли в спину во время выступления в городе Нара, скончался в больнице, пишет РИА «Новости». Ранее у него останавливалось сердце, он находился в критическом состоянии.
Подозреваемый в расстреле Абэ уже задержан. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя. Он три года служил в силах самообороны. По данным полиции, в экс-премьера несколько раз выстрелили в спину из дробовика, дополняет «Национальная служба новостей». При этом с места происшествия политика увозили в сознании, уточняет
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