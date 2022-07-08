Экс-премьер Японии умер в больнице

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Политик скончался, не приходя в сознание Фото:
новость из сюжета
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого утром 8 июля расстреляли в спину во время выступления в городе Нара, скончался в больнице, пишет РИА «Новости». Ранее у него останавливалось сердце, он находился в критическом состоянии.

Подозреваемый в расстреле Абэ уже задержан. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя. Он три года служил в силах самообороны. По данным полиции, в экс-премьера несколько раз выстрелили в спину из дробовика, дополняет «Национальная служба новостей». При этом с места происшествия политика увозили в сознании, уточняет Life. Его состояние стало критическим во время транспортировки в медицинское учреждение.

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого утром 8 июля расстреляли в спину во время выступления в городе Нара, скончался в больнице, пишет РИА «Новости». Ранее у него останавливалось сердце, он находился в критическом состоянии. Подозреваемый в расстреле Абэ уже задержан. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя. Он три года служил в силах самообороны. По данным полиции, в экс-премьера несколько раз выстрелили в спину из дробовика, дополняет «Национальная служба новостей». При этом с места происшествия политика увозили в сознании, уточняет Life. Его состояние стало критическим во время транспортировки в медицинское учреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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