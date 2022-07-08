Экс-премьер Японии умер в больнице

08 июля 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Политик скончался, не приходя в сознание Фото: Григорий Сысоев, РИА «Новости» новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого утром 8 июля расстреляли в спину во время выступления в городе Нара, скончался в больнице, пишет РИА «Новости». Ранее у него останавливалось сердце, он находился в критическом состоянии. Подозреваемый в расстреле Абэ уже задержан. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя. Он три года служил в силах самообороны. По данным полиции, в экс-премьера несколько раз выстрелили в спину из дробовика, дополняет «Национальная служба новостей». При этом с места происшествия политика увозили в сознании, уточняет Life. Его состояние стало критическим во время транспортировки в медицинское учреждение. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого утром 8 июля расстреляли в спину во время выступления в городе Нара, скончался в больнице, пишет РИА «Новости». Ранее у него останавливалось сердце, он находился в критическом состоянии. Подозреваемый в расстреле Абэ уже задержан. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя. Он три года служил в силах самообороны. По данным полиции, в экс-премьера несколько раз выстрелили в спину из дробовика, дополняет «Национальная служба новостей». При этом с места происшествия политика увозили в сознании, уточняет Life. Его состояние стало критическим во время транспортировки в медицинское учреждение.