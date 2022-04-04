04 апреля 2022

Умерший в Челябинске школьник накануне подрался со сверстником

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, школа 92
Медики констатировали смерть подростка Фото:

Школьник, тело которого нашли в овраге около дома в Тракторозаводском районе Челябинска, мог умереть после драки. Об этом сообщает источник URA.RU в следственных органах.

«Мальчик занимался спортом, проблем со здоровьем не имел. Вечером 4 апреля он ушел гулять, но с прогулки так и не вернулся. Выяснилось, что он на улице подрался со сверстником: возможно, или получил травму головы во время драки или же ударился голой при падении», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что тело ученика восьмого класса одной из школ города нашли в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.

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Школьник, тело которого нашли в овраге около дома в Тракторозаводском районе Челябинска, мог умереть после драки. Об этом сообщает источник URA.RU в следственных органах. «Мальчик занимался спортом, проблем со здоровьем не имел. Вечером 4 апреля он ушел гулять, но с прогулки так и не вернулся. Выяснилось, что он на улице подрался со сверстником: возможно, или получил травму головы во время драки или же ударился голой при падении», — рассказал источник. Ранее стало известно, что тело ученика восьмого класса одной из школ города нашли в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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