Умерший в Челябинске школьник накануне подрался со сверстником

Школьник, тело которого нашли в овраге около дома в Тракторозаводском районе Челябинска, мог умереть после драки. Об этом сообщает источник URA.RU в следственных органах.
«Мальчик занимался спортом, проблем со здоровьем не имел. Вечером 4 апреля он ушел гулять, но с прогулки так и не вернулся. Выяснилось, что он на улице подрался со сверстником: возможно, или получил травму головы во время драки или же ударился голой при падении», — рассказал источник.
Ранее стало известно, что тело ученика восьмого класса одной из школ города нашли в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.
Школьник, тело которого нашли в овраге около дома в Тракторозаводском районе Челябинска, мог умереть после драки. Об этом сообщает источник URA.RU в следственных органах. «Мальчик занимался спортом, проблем со здоровьем не имел. Вечером 4 апреля он ушел гулять, но с прогулки так и не вернулся. Выяснилось, что он на улице подрался со сверстником: возможно, или получил травму головы во время драки или же ударился голой при падении», — рассказал источник. Ранее стало известно, что тело ученика восьмого класса одной из школ города нашли в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.