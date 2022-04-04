Умерший в Челябинске школьник накануне подрался со сверстником

05 апреля 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Медики констатировали смерть подростка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школьник, тело которого нашли в овраге около дома в Тракторозаводском районе Челябинска, мог умереть после драки. Об этом сообщает источник URA.RU в следственных органах. «Мальчик занимался спортом, проблем со здоровьем не имел. Вечером 4 апреля он ушел гулять, но с прогулки так и не вернулся. Выяснилось, что он на улице подрался со сверстником: возможно, или получил травму головы во время драки или же ударился голой при падении», — рассказал источник. Ранее стало известно, что тело ученика восьмого класса одной из школ города нашли в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Школьник, тело которого нашли в овраге около дома в Тракторозаводском районе Челябинска, мог умереть после драки. Об этом сообщает источник URA.RU в следственных органах. «Мальчик занимался спортом, проблем со здоровьем не имел. Вечером 4 апреля он ушел гулять, но с прогулки так и не вернулся. Выяснилось, что он на улице подрался со сверстником: возможно, или получил травму головы во время драки или же ударился голой при падении», — рассказал источник. Ранее стало известно, что тело ученика восьмого класса одной из школ города нашли в канаве около дома № 40 по улице Хохрякова. Сейчас экспертам предстоит установить причину его смерти. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о проведении доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетнего прокомментируют позднее.