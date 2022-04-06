06 апреля 2022

В Челябинске задержали школьника, подозреваемого в смерти друга

© Служба новостей «URA.RU»
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Парня задержали, но в суде будут просить о домашнем аресте для него Фото:

В Челябинске сотрудники Следственного комитета задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в нанесении смертельной травмы однокласснику. Тело последнего нашли в овраге около дома. Как сообщает источник URA.RU, юноша пытался склонить свидетелей к изменению показаний, а также высказывал мысли о том, чтобы скрыться.

«Подросток задержан 7 апреля в порядке статьи 91 УПК РФ. В противном случае он может скрыться, данные об этом имеются, парень оказался не так прост, как о нем подумали сначала. В пятницу ему будут избирать в суде меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал источник URA.RU в следственных органах.

Консультант Тракторозаводского районного суда Челябинска Ирина Савинкова подтвердила, что 8 апреля в 17:30 в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании школьнику меры пресечения. При этом само ходатайство пока в суд не поступило. Заседание пройдет в закрытом порядке, так как юноша несовершеннолетний.

Ранее в овраге нашли тело 14-летнего подростка. СК выяснил, что он скончался от удара, который нанес ему одноклассник. Поспорили парни из-за девушки. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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В Челябинске сотрудники Следственного комитета задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в нанесении смертельной травмы однокласснику. Тело последнего нашли в овраге около дома. Как сообщает источник URA.RU, юноша пытался склонить свидетелей к изменению показаний, а также высказывал мысли о том, чтобы скрыться. «Подросток задержан 7 апреля в порядке статьи 91 УПК РФ. В противном случае он может скрыться, данные об этом имеются, парень оказался не так прост, как о нем подумали сначала. В пятницу ему будут избирать в суде меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал источник URA.RU в следственных органах. Консультант Тракторозаводского районного суда Челябинска Ирина Савинкова подтвердила, что 8 апреля в 17:30 в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании школьнику меры пресечения. При этом само ходатайство пока в суд не поступило. Заседание пройдет в закрытом порядке, так как юноша несовершеннолетний. Ранее в овраге нашли тело 14-летнего подростка. СК выяснил, что он скончался от удара, который нанес ему одноклассник. Поспорили парни из-за девушки. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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