Японцы переживают за здоровье Синдзо Абэ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления

Японские пользователи непрерывно молятся за здоровье бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого ранили во время выступления в ходе предвыборной кампании. Одни недоумевают, зачем его пытались убить, другие очень переживают за здоровье политика.

Абэ, выступавший с речью в городе Нара, был несколько раз обстрелян со спины. Сначала он находился в сознании, позже его состояние стало критическим во время транспортировки в лечебное учреждение. На данный момент о состоянии политика ничего не известно. Отмечается также, что подозреваемого уже задержали, передает телеканал 360. Им оказался 41-летний Ямагами Тецуя, он не оказал сопротивления. У экс-премьера Японии зафиксировали остановку сердца. По некоторым данным, он находится в критическом состоянии, дополняет Life .

Абэ известен своей лояльностью к России. Находясь на посту премьер-министра, он хотел заключить мирный договор с Россией и сотрудничать с ней. За 8 лет руководства страной Абэ, президент РФ Владимир Путин лично встречался с ним около 30 раз.

«Я хочу, чтобы спасли только одну жизнь. Нельзя допустить [его смерти]», — написал пользователь под статьей в издании Yahoo Japan, его комментарий набрал уже более 120 тысяч лайков.

«Я очень удивился, увидев экстренные новости: что происходит в Японии?» Помогите мне, пожалуйста…», — переживает из-за случившегося гражданин, этот комментарий набрал более 10 тысяч лайков менее чем за час. «Я хочу, чтобы бог помог [Абэ]!», — согласился еще один пользователь.

В соцсетях под новостями о происшествии с экс-министром начали разбираться с причинами инцидента социальные сети

Одни благодарят медиков… социальные сети

…другие молятся за Абэ социальные сети

Некоторые злятся и грустят социальные сети

Но абсолютно все комментаторы очень переживают за состояние политика. Ни одного негативного или злорадного комментария при составлении этого материала замечено не было.

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