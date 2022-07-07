В городской мэрии ЯНАО заместители главы делят полномочия

Между замами Марины Тресковой делят полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Часть полномочий замглавы по соцвопросам администрации Лабытнанги (ЯНАО) Светланы Драчук отдали новому чиновнику — Андрею Ракитянскому, который отвечает за обеспечение безопасности. Об этом сообщается в документах на сайте мэрии.

«Включить в состав рабочей группы по профилактике правонарушений заместителя главы Администрации города Лабытнанги, курирующего вопросы правопорядка и безопасности, руководителя рабочей группы. Позицию: „Заместитель главы Администрации города Лабытнанги, курирующий вопросы социальной сферы, руководитель рабочей группы“ заменить позицией следующего содержания: „Заместитель главы Администрации города Лабытнанги, курирующий вопросы социальной сферы, заместитель руководителя рабочей группы“», — говорится в документе.

Данная рабочая группа занимается обеспечением антитеррористической защищенности в местах отдыха детей и безопасности маршрутов их следования всеми видами транспорта. Ранее ее руководителем была Светлана Драчук. Андрей Ракитянский был назначен на должность заместителя главы в мае 2022 года. Тогда глава города Марина Трескова сменила состав управленцев и анонсировала назначения шести новых руководителей структур мэрии.