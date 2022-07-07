07 июля 2022

В городской мэрии ЯНАО заместители главы делят полномочия

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Заседание областной думы. Курган, чиновники, совещание, заседание, депутаты, руки
Между замами Марины Тресковой делят полномочия Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Часть полномочий замглавы по соцвопросам администрации Лабытнанги (ЯНАО) Светланы Драчук отдали новому чиновнику — Андрею Ракитянскому, который отвечает за обеспечение безопасности. Об этом сообщается в документах на сайте мэрии.

«Включить в состав рабочей группы по профилактике правонарушений заместителя главы Администрации города Лабытнанги, курирующего вопросы правопорядка и безопасности, руководителя рабочей группы. Позицию: „Заместитель главы Администрации города Лабытнанги, курирующий вопросы социальной сферы, руководитель рабочей группы“ заменить позицией следующего содержания: „Заместитель главы Администрации города Лабытнанги, курирующий вопросы социальной сферы, заместитель руководителя рабочей группы“», — говорится в документе.

Данная рабочая группа занимается обеспечением антитеррористической защищенности в местах отдыха детей и безопасности маршрутов их следования всеми видами транспорта. Ранее ее руководителем была Светлана Драчук. Андрей Ракитянский был назначен на должность заместителя главы в мае 2022 года. Тогда глава города Марина Трескова сменила состав управленцев и анонсировала назначения шести новых руководителей структур мэрии.

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Часть полномочий замглавы по соцвопросам администрации Лабытнанги (ЯНАО) Светланы Драчук отдали новому чиновнику — Андрею Ракитянскому, который отвечает за обеспечение безопасности. Об этом сообщается в документах на сайте мэрии. «Включить в состав рабочей группы по профилактике правонарушений заместителя главы Администрации города Лабытнанги, курирующего вопросы правопорядка и безопасности, руководителя рабочей группы. Позицию: „Заместитель главы Администрации города Лабытнанги, курирующий вопросы социальной сферы, руководитель рабочей группы“ заменить позицией следующего содержания: „Заместитель главы Администрации города Лабытнанги, курирующий вопросы социальной сферы, заместитель руководителя рабочей группы“», — говорится в документе. Данная рабочая группа занимается обеспечением антитеррористической защищенности в местах отдыха детей и безопасности маршрутов их следования всеми видами транспорта. Ранее ее руководителем была Светлана Драчук. Андрей Ракитянский был назначен на должность заместителя главы в мае 2022 года. Тогда глава города Марина Трескова сменила состав управленцев и анонсировала назначения шести новых руководителей структур мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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