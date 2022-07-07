В Кургане продают двухкомнатную квартиру, в которой есть сауна. Данное объявление размещено на сайте Avito.
«На первом этаже кухня-гостиная и гостевой санитарный узел. На втором этаже спальная комната с входным гардеробом, кабинет и большой санитарный узел с сауной», — указано в объявлении.
Квартиру в доме на бульваре Солнечном продают за 7,2 млн рублей. Площадь квартиры составляет 118 квадратных метров. По словам хозяина, квартира продается в связи с переездом в другой город.
Ранее стало известно, что в центре Кургана сдают в аренду за 90 тыс. рублей в месяц двухкомнатную квартиру. Автор объявления назвал квартиру, площадью 54 квадратных метра, «элитной».
В санузле квартиры есть сауна
Скрин: сайт Avito
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В Кургане продают двухкомнатную квартиру, в которой есть сауна. Данное объявление размещено на сайте Avito. «На первом этаже кухня-гостиная и гостевой санитарный узел. На втором этаже спальная комната с входным гардеробом, кабинет и большой санитарный узел с сауной», — указано в объявлении. Квартиру в доме на бульваре Солнечном продают за 7,2 млн рублей. Площадь квартиры составляет 118 квадратных метров. По словам хозяина, квартира продается в связи с переездом в другой город. Ранее стало известно, что в центре Кургана сдают в аренду за 90 тыс. рублей в месяц двухкомнатную квартиру. Автор объявления назвал квартиру, площадью 54 квадратных метра, «элитной».