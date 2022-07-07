Названа дата приговора обвиняемому в убийстве школьницы в Тюмени

В Тюмени 25 июля пройдет судебное заседание по делу об убийстве 8-летней школьницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Последнее судебное заседание по делу об убийстве и изнасилованию 8-летней школьницы Насти Муравьевой пройдет 25 июля в Тюмени. Об этом URA.RU сообщила Елена Шихова, адвокат обвиняемого Виталия Бережного.

«25 июля будет следующее заседание, вероятно, оно будет последним. Бережного предупредили о том, чтобы он готовился к последнему слову», — рассказала URA.RU Елена Шихова.

Как отметила юрист, сначала будут прения сторон обвинения и сторон защиты. А после последнего слова Бережного присяжные уйдут в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Ранее URA.RU писало, что Виталий Бережной обвиняется по четырем статьям: за убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и похищение. Тело Насти Муравьевой нашли летом 2021 года, оно было найдено в коробке на берегу озера на Лесобазе. Подозреваемого задержали. Впоследствии мужчина заявил, что признание из него выбили под пытками, но тюменское управление СКР факт пыток не подтвердило. Первый суд над Виталием Бережным прошел 16 мая в Тюмени.