Focus: Путин загнал Запад в «тройную ловушку» из-за Украины

09 июля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Запад угодил в «тройную ловушку» Владимира Путина из-за Украины, пишет Focus Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия имеет три основных «рычага», которые позволяют правильно выстраивать политические взаимоотношения с Западом на фоне событий, происходящих в Украине. Среди них — газ и мирные переговоры, об этом пишет Ульрих Райц в статье для Focus. «У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», — считает автор. По его мнению, Запад угодил в «тройную ловушку» РФ из-за Украины, несмотря на то, что есть, те, кому это не нравится. Автор подчеркнул, что попытка Запада изолировать Россию провалилась. В частности, Райц напомнил недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств стран-членов G20, где многие отказались от критики в адрес РФ из-за ситуации на Украине. Он считает, что Запад оказался не способен изолировать РФ экономически, так как сам зависит от российским энергоресурсов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия имеет три основных «рычага», которые позволяют правильно выстраивать политические взаимоотношения с Западом на фоне событий, происходящих в Украине. Среди них — газ и мирные переговоры, об этом пишет Ульрих Райц в статье для Focus. «У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», — считает автор. По его мнению, Запад угодил в «тройную ловушку» РФ из-за Украины, несмотря на то, что есть, те, кому это не нравится. Автор подчеркнул, что попытка Запада изолировать Россию провалилась. В частности, Райц напомнил недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств стран-членов G20, где многие отказались от критики в адрес РФ из-за ситуации на Украине. Он считает, что Запад оказался не способен изолировать РФ экономически, так как сам зависит от российским энергоресурсов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.