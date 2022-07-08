Reuters раскрыл решение Канады по турбине для «Газпрома»

09 июля 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Reuters сообщили о положительном решении Канады по турбине для «Газпрома» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вопрос о возвращении турбины для газопровода «Северный поток» разрешен в положительном ключе, Канада намерена направить ее в Германию, где установка будет передана «Газпрому». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из правительства. «Решение о возврате турбины уже принято», — сказал собеседник Reuters. Источник заявил агентству, что Оттава и Берлин смогли избежать нарушения Канадой своих санкций против России таким способом. Ранее, «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, где она находилась на ремонте. Все это произошло из-за наложенных санкций против России, которые ввел Запад из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия не использует свои энергоресурсы для давления на Евросоюз, несмотря на заявления высокопоставленных чиновников Германии. По его словам, если турбина придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос один — почему это не сделали сразу», — сказал официальный представитель Кремля на конференц-колле. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Вопрос о возвращении турбины для газопровода «Северный поток» разрешен в положительном ключе, Канада намерена направить ее в Германию, где установка будет передана «Газпрому». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из правительства. «Решение о возврате турбины уже принято», — сказал собеседник Reuters. Источник заявил агентству, что Оттава и Берлин смогли избежать нарушения Канадой своих санкций против России таким способом. Ранее, «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, где она находилась на ремонте. Все это произошло из-за наложенных санкций против России, которые ввел Запад из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия не использует свои энергоресурсы для давления на Евросоюз, несмотря на заявления высокопоставленных чиновников Германии. По его словам, если турбина придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос один — почему это не сделали сразу», — сказал официальный представитель Кремля на конференц-колле.