Доктор наук Токарев объяснил, как защитить себя от оспы обезьян

09 июля 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Для профилактики оспы обезьян в общественных местах стоит носить перчатки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Защитить себя от заражения оспой обезьян можно за счет соблюдения мер личной гигиены — пользуясь в общественных местах медицинскими перчатками и периодически обрабатывая руки дезинфицирующими средствами. Такие рекомендации в беседе с URA.RU дал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Нужно соблюдать все меры личной гигиены, так как заразиться оспой обезьян можно через личный контакт или с загрязненными поверхностями. Как ни странно, здесь больше могут помочь и медицинские перчатки, которые мы довольно быстро отбросили, решив, что от COVID-19 они не защищают, и презервативы при половых контактах. В общественных местах после соприкосновения с поверхностями в обязательном порядке нужно мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Это и аэрозоли, и антисептики, и спреи, но желательно, чтобы они были именно на спиртовой основе», — подчеркнул Сергей Токарев. По словам доктора наук, в случае оспы обезьян необходимо тщательно следить за тем, с кем вы контактируете. «Сейчас нужно вообще тщательно смотреть, с кем вы общаетесь. Правда, не всегда можно заметить под одеждой высыпания на туловище, но обнаружить их на лице — вполне. Если вы видите у того, с кем находитесь в тесном контакте, признаки недомогания и некую сыпь, причем явно имеющую системный и симметричный характер, не стоит с ним долго и близко общаться», — добавил Токарев. Также собеседник агентства отметил, что в первую очередь сузить круг общения должны те, кто начал чувствовать недомогание. «В первую очередь здесь обращение к людям, которые чувствуют недомогание. Если появляется головная боль, повышается температура, увеличиваются лимфоузлы, и конечно, возникает сыпь — причем, она может начинаться на лице и спускаться дальше вниз на конечности, на туловище — значит нужно постараться сузить круг общения и обратиться к специалисту. Так как это те признаки, которые должны насторожить заболевшего», — объяснил он. Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в европейском регионе высок риск появления оспы обезьян. По мнению гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николая Крючкова, первый случай в России может быть зафиксирован в июле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Защитить себя от заражения оспой обезьян можно за счет соблюдения мер личной гигиены — пользуясь в общественных местах медицинскими перчатками и периодически обрабатывая руки дезинфицирующими средствами. Такие рекомендации в беседе с URA.RU дал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Нужно соблюдать все меры личной гигиены, так как заразиться оспой обезьян можно через личный контакт или с загрязненными поверхностями. Как ни странно, здесь больше могут помочь и медицинские перчатки, которые мы довольно быстро отбросили, решив, что от COVID-19 они не защищают, и презервативы при половых контактах. В общественных местах после соприкосновения с поверхностями в обязательном порядке нужно мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Это и аэрозоли, и антисептики, и спреи, но желательно, чтобы они были именно на спиртовой основе», — подчеркнул Сергей Токарев. По словам доктора наук, в случае оспы обезьян необходимо тщательно следить за тем, с кем вы контактируете. «Сейчас нужно вообще тщательно смотреть, с кем вы общаетесь. Правда, не всегда можно заметить под одеждой высыпания на туловище, но обнаружить их на лице — вполне. Если вы видите у того, с кем находитесь в тесном контакте, признаки недомогания и некую сыпь, причем явно имеющую системный и симметричный характер, не стоит с ним долго и близко общаться», — добавил Токарев. Также собеседник агентства отметил, что в первую очередь сузить круг общения должны те, кто начал чувствовать недомогание. «В первую очередь здесь обращение к людям, которые чувствуют недомогание. Если появляется головная боль, повышается температура, увеличиваются лимфоузлы, и конечно, возникает сыпь — причем, она может начинаться на лице и спускаться дальше вниз на конечности, на туловище — значит нужно постараться сузить круг общения и обратиться к специалисту. Так как это те признаки, которые должны насторожить заболевшего», — объяснил он. Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в европейском регионе высок риск появления оспы обезьян. По мнению гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николая Крючкова, первый случай в России может быть зафиксирован в июле.