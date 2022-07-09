Политолог Баширов привел доказательство заказного убийства Абэ

09 июля 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Убийство Синдзо Абэ было спланированно и отрепетировано заранее, считает политолог Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ было подготовленным политическим заказом. Об этом заявил политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Это политическое убийство. Подготовленное, жестокое, без шансов для Абэ», — написал Баширов в своем telegram-канале «Политджойстик». По мнению политолога, в убийстве экс-премьера замешана личная охрана политика. «Вы поразитесь, но у Абэ была профессиональная охрана, человек 10. В конце записи видно, как один секьюрити поднимает бронещит (который у него почему-то не разложился вниз, полностью закрывая объект). Но, со стороны стрелка охранника нет. Между двумя выстрелами (целая секунда) никто не прикрывает Абэ — дают сделать второй. И только после него бывшего премьера утаскивают, а стрелявшего захватывают», — объяснил он. Синдзо Абэ скончался от ранений, полученных в результате покушения 8 июля. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, позже подозреваемого стрелка задержали. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования семье экс премьер-министра Японии. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров отмечал, что Абэ отличался на фоне остальных политиков тесными отношениями с Россией. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ было подготовленным политическим заказом. Об этом заявил политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Это политическое убийство. Подготовленное, жестокое, без шансов для Абэ», — написал Баширов в своем telegram-канале «Политджойстик». По мнению политолога, в убийстве экс-премьера замешана личная охрана политика. «Вы поразитесь, но у Абэ была профессиональная охрана, человек 10. В конце записи видно, как один секьюрити поднимает бронещит (который у него почему-то не разложился вниз, полностью закрывая объект). Но, со стороны стрелка охранника нет. Между двумя выстрелами (целая секунда) никто не прикрывает Абэ — дают сделать второй. И только после него бывшего премьера утаскивают, а стрелявшего захватывают», — объяснил он. Синдзо Абэ скончался от ранений, полученных в результате покушения 8 июля. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, позже подозреваемого стрелка задержали. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования семье экс премьер-министра Японии. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров отмечал, что Абэ отличался на фоне остальных политиков тесными отношениями с Россией.