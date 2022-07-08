В УК ответили екатеринбуржцу, лежавшему посреди дороги. «Его заявления некорректные»

09 июля 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

УК ответила, что горячей воды нет из-за того, что у РСО на вводе отсутствуют необходимые параметры Фото: Антон Макеев © URA.RU Управляющая компания «РЭМП УЖСК», обслуживающая дом по улице Патриса Лумумбы, 2 ответила на высказывания екатеринбуржца, пытавшегося перекрыть дорогу на пересечении улиц Патриса Лумумбы — Военная. Заявления о том, что УК бездействует — считаем некорректными, говорится в письме, отправленным пресс-службой УК корреспонденту URA.RU. «В доме по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 2 отсутствует горячая вода, потому что у поставщика коммунального ресурса (ресурсоснабжающей организации, РСО) на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление. Со своей стороны мы подали заявление в суд на РСО. Дело выиграно нашей стороной. В начале июля мы отправили письмо в адрес РСО, чтобы нам предоставили информацию о результатах выполненных работ. Но никакого ответа мы не получили», — говорится в письме. В УК подтвердили, что судебный процесс с РСО длится на протяжении года. В УК считают, что гражданин вместо того, чтобы устраивать подобную акцию, мог напрямую обратиться к ним, и узнать процесс выполнения работ. «В связи с чем, считаем некорректными заявления гражданина о том, что УК бездействует. О ходе событий по данному вопросу всегда можно узнать у специалистов управляющей компании. Хотелось бы отметить, что подобные действия, угрожающие безопасности и здоровью — не являются источником решения проблем», — подытожила пресс-служба УК. Мужчина в ночь с восьмого на девятое июля попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Эту акцию он устроил, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия горячей воды в его доме. По его словам, эта проблема мучает жильцов уже год. Жильцы обращались в управляющую компанию, но она, по словам мужчины, ничего не предпринимает. Мужчина также пожаловался губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, попросив его решить этот вопрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Управляющая компания «РЭМП УЖСК», обслуживающая дом по улице Патриса Лумумбы, 2 ответила на высказывания екатеринбуржца, пытавшегося перекрыть дорогу на пересечении улиц Патриса Лумумбы — Военная. Заявления о том, что УК бездействует — считаем некорректными, говорится в письме, отправленным пресс-службой УК корреспонденту URA.RU. «В доме по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 2 отсутствует горячая вода, потому что у поставщика коммунального ресурса (ресурсоснабжающей организации, РСО) на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление. Со своей стороны мы подали заявление в суд на РСО. Дело выиграно нашей стороной. В начале июля мы отправили письмо в адрес РСО, чтобы нам предоставили информацию о результатах выполненных работ. Но никакого ответа мы не получили», — говорится в письме. В УК подтвердили, что судебный процесс с РСО длится на протяжении года. В УК считают, что гражданин вместо того, чтобы устраивать подобную акцию, мог напрямую обратиться к ним, и узнать процесс выполнения работ. «В связи с чем, считаем некорректными заявления гражданина о том, что УК бездействует. О ходе событий по данному вопросу всегда можно узнать у специалистов управляющей компании. Хотелось бы отметить, что подобные действия, угрожающие безопасности и здоровью — не являются источником решения проблем», — подытожила пресс-служба УК. Мужчина в ночь с восьмого на девятое июля попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Эту акцию он устроил, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия горячей воды в его доме. По его словам, эта проблема мучает жильцов уже год. Жильцы обращались в управляющую компанию, но она, по словам мужчины, ничего не предпринимает. Мужчина также пожаловался губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, попросив его решить этот вопрос.