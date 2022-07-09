Вассерман оценил заочную встречу с Куйвашевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что готов встретиться в Екатеринбурге с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом он написал в своем блоге в LiveJournal (блог-платформа для ведения онлайн-дневников).

«Надеюсь, в ходе следующей своей поездки в Екатеринбург смогу пообщаться с губернатором Свердловской области на темы оптимистичнее той, что послужила поводом для дискуссии», — говорится в сообщении. А в своем telegram-канале Вассерман заявил: «Заочная беседа с губернатором Куйвашевым показалась весьма любопытной. Надеюсь, ему тоже».

Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей». Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Депутат в ответ заявил, что высокая статистика по многодетным семьям — не показатель отсутствия гомосексуалистов и указал Куйвашеву на болевую точку.

Скрин из блога Анатолия Вассермана

Скрин поста из telegram-канала Анатолия Вассермана