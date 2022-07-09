Посол ЛНР Мирошник заявил о взятии Григоровки

10 июля 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска [РФ] продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал Мирошник. Он отметил, что ВС РФ продолжают чистку Серебрянки (10 км. от Северска). Мирошник также сообщил, что по данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений». Он отметил, что «отходя» украинские бойцы обстреливают уже освобожденные территории. Спецоперация по демилитаризации Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее военные РФ и ЛНР полностью окружили город Лисичанск, в результате чего бойцам ВСУ пришлось спешно покинуть промышленную зону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Позже помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что начались бои за город Северск в ДНР. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска [РФ] продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал Мирошник. Он отметил, что ВС РФ продолжают чистку Серебрянки (10 км. от Северска). Мирошник также сообщил, что по данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений». Он отметил, что «отходя» украинские бойцы обстреливают уже освобожденные территории. Спецоперация по демилитаризации Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее военные РФ и ЛНР полностью окружили город Лисичанск, в результате чего бойцам ВСУ пришлось спешно покинуть промышленную зону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Позже помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что начались бои за город Северск в ДНР.