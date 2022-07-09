09 июля 2022

Посол ЛНР Мирошник заявил о взятии Григоровки

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска [РФ] продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал Мирошник. Он отметил, что ВС РФ продолжают чистку Серебрянки (10 км. от Северска).

Мирошник также сообщил, что по данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений». Он отметил, что «отходя» украинские бойцы обстреливают уже освобожденные территории.

Спецоперация по демилитаризации Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее военные РФ и ЛНР полностью окружили город Лисичанск, в результате чего бойцам ВСУ пришлось спешно покинуть промышленную зону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Позже помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что начались бои за город Северск в ДНР.

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Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. «Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска [РФ] продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал Мирошник. Он отметил, что ВС РФ продолжают чистку Серебрянки (10 км. от Северска). Мирошник также сообщил, что по данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений». Он отметил, что «отходя» украинские бойцы обстреливают уже освобожденные территории. Спецоперация по демилитаризации Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее военные РФ и ЛНР полностью окружили город Лисичанск, в результате чего бойцам ВСУ пришлось спешно покинуть промышленную зону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Позже помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что начались бои за город Северск в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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