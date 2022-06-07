В Херсонской области под обстрелом ВСУ погибли два мирных жителя

07 июня 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

В результате обстрела также получил повреждения жилой дом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли село Широкая Балка в Херсонской области, которая в апреле перешла под контроль военных РФ. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. В результате обстрела погибли два мирных жителя. «Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте. Широкая Балка погибли два мирных жителя. Также повреждения получил жилой дом», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области. Ранее в Херсоне произошел взрыв недалеко от здания администрации города. Об инциденте сообщили очевидцы. Информации о возможных пострадавших пока не поступало. В начале июня над Херсоном была сбита украинская ракета. Взрыв услышали граждане, находившиеся в центре города. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью является спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. В ходе спецоперации российской армии удалось взят под полный контроль всю территорию Херсонской области, а также большую часть Запорожской. Путин разрешил жителям этих областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины обстреляли село Широкая Балка в Херсонской области, которая в апреле перешла под контроль военных РФ. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. В результате обстрела погибли два мирных жителя. «Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте. Широкая Балка погибли два мирных жителя. Также повреждения получил жилой дом», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области. Ранее в Херсоне произошел взрыв недалеко от здания администрации города. Об инциденте сообщили очевидцы. Информации о возможных пострадавших пока не поступало. В начале июня над Херсоном была сбита украинская ракета. Взрыв услышали граждане, находившиеся в центре города. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее целью является спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. В ходе спецоперации российской армии удалось взят под полный контроль всю территорию Херсонской области, а также большую часть Запорожской. Путин разрешил жителям этих областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT.