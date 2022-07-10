Франция готовится к полному отказу от российского газа

10 июля 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Власти Франции не хотят недооценивать вероятность полного отказа то российского газа, сообщают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французское правительство готовится к полному отказу от поставок российского газа. Это следует из заявления министра финансов Франции Бруно Ле Мэра. «Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа вполне реально… и нам нужно подготовиться к этому сценарию», — передает слова Ле Мэра агентство Reuters. «Было бы совершенно безответственно игнорировать этот сценарий», — добавил он. По словам министра, правительство в первую очередь рассматривает сокращение потребления газа домохозяйствами и предприятиями. Затем власти планируют начать строительство новой инфраструктуры, которая сможет регазифицировать поставки сжиженного природного газа из-за рубежа. Страны Запада ввели масштабные санкции против России после начала специальной операции на Украине. В том числе Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Американское агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ЕС готов отказаться от своей мечты о переходе на зеленую энергетику в пользу санкционного давления на Россию. Кроме того, он отмечал, что антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих западных стран. Так, например, страны Европейского континента и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Французское правительство готовится к полному отказу от поставок российского газа. Это следует из заявления министра финансов Франции Бруно Ле Мэра. «Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа вполне реально… и нам нужно подготовиться к этому сценарию», — передает слова Ле Мэра агентство Reuters. «Было бы совершенно безответственно игнорировать этот сценарий», — добавил он. По словам министра, правительство в первую очередь рассматривает сокращение потребления газа домохозяйствами и предприятиями. Затем власти планируют начать строительство новой инфраструктуры, которая сможет регазифицировать поставки сжиженного природного газа из-за рубежа. Страны Запада ввели масштабные санкции против России после начала специальной операции на Украине. В том числе Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Американское агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ЕС готов отказаться от своей мечты о переходе на зеленую энергетику в пользу санкционного давления на Россию. Кроме того, он отмечал, что антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих западных стран. Так, например, страны Европейского континента и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом.