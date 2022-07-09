09 июля 2022
08 июля 2022

Собака помогла обезвредить похитителей ГСМ в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, служебная собака, овчарка, репетиция парада
Вайта привела полицейских к дому бывшего работника предприятия, на котором была совершена кража (архивное фото) Фото:

Служебная собака по кличке Вайта взяла след и привела полицейских к дому одного из похитителей ГСМ, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Ранее в отделение полиции «Лебяжьевское» межмуниципального отдела полиции «Макушинский» поступило сообщение о краже с предприятия, расположенного в селе Песьяное. Злоумышленники слили с транспортных средств, расположенных на территории, 140 л дизельного топлива и 20 л моторного масла.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой по кличке Вайта. Взяв след, она привела полицейских к дому, где проживал один из злоумышленников. В ходе работы по раскрытию преступления оперативниками установлен сообщник подозреваемого. Полицейскими также установлены лица, которым задержанные сбыли топливо и масло», — написано на сайте ведомства.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое им грозит — лишение свободы на срок до 5 лет.

О том, что в Далматово (Курганская область) служебный пес привел полицейских к дому подозреваемого в краже, URA.RU сообщало ранее. 72-летний пенсионер обнаружил, что стекло в его доме разбито, из холодильника исчезли продукты, а из надворных построек — электроинструменты.

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Служебная собака по кличке Вайта взяла след и привела полицейских к дому одного из похитителей ГСМ, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Ранее в отделение полиции «Лебяжьевское» межмуниципального отдела полиции «Макушинский» поступило сообщение о краже с предприятия, расположенного в селе Песьяное. Злоумышленники слили с транспортных средств, расположенных на территории, 140 л дизельного топлива и 20 л моторного масла. «На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой по кличке Вайта. Взяв след, она привела полицейских к дому, где проживал один из злоумышленников. В ходе работы по раскрытию преступления оперативниками установлен сообщник подозреваемого. Полицейскими также установлены лица, которым задержанные сбыли топливо и масло», — написано на сайте ведомства. В отношении граждан возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое им грозит — лишение свободы на срок до 5 лет. О том, что в Далматово (Курганская область) служебный пес привел полицейских к дому подозреваемого в краже, URA.RU сообщало ранее. 72-летний пенсионер обнаружил, что стекло в его доме разбито, из холодильника исчезли продукты, а из надворных построек — электроинструменты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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