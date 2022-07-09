Собака помогла обезвредить похитителей ГСМ в Курганской области

10 июля 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Вайта привела полицейских к дому бывшего работника предприятия, на котором была совершена кража (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Служебная собака по кличке Вайта взяла след и привела полицейских к дому одного из похитителей ГСМ, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Ранее в отделение полиции «Лебяжьевское» межмуниципального отдела полиции «Макушинский» поступило сообщение о краже с предприятия, расположенного в селе Песьяное. Злоумышленники слили с транспортных средств, расположенных на территории, 140 л дизельного топлива и 20 л моторного масла. «На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой по кличке Вайта. Взяв след, она привела полицейских к дому, где проживал один из злоумышленников. В ходе работы по раскрытию преступления оперативниками установлен сообщник подозреваемого. Полицейскими также установлены лица, которым задержанные сбыли топливо и масло», — написано на сайте ведомства. В отношении граждан возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое им грозит — лишение свободы на срок до 5 лет. О том, что в Далматово (Курганская область) служебный пес привел полицейских к дому подозреваемого в краже, URA.RU сообщало ранее. 72-летний пенсионер обнаружил, что стекло в его доме разбито, из холодильника исчезли продукты, а из надворных построек — электроинструменты. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Служебная собака по кличке Вайта взяла след и привела полицейских к дому одного из похитителей ГСМ, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Ранее в отделение полиции «Лебяжьевское» межмуниципального отдела полиции «Макушинский» поступило сообщение о краже с предприятия, расположенного в селе Песьяное. Злоумышленники слили с транспортных средств, расположенных на территории, 140 л дизельного топлива и 20 л моторного масла. «На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой по кличке Вайта. Взяв след, она привела полицейских к дому, где проживал один из злоумышленников. В ходе работы по раскрытию преступления оперативниками установлен сообщник подозреваемого. Полицейскими также установлены лица, которым задержанные сбыли топливо и масло», — написано на сайте ведомства. В отношении граждан возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое им грозит — лишение свободы на срок до 5 лет. О том, что в Далматово (Курганская область) служебный пес привел полицейских к дому подозреваемого в краже, URA.RU сообщало ранее. 72-летний пенсионер обнаружил, что стекло в его доме разбито, из холодильника исчезли продукты, а из надворных построек — электроинструменты.