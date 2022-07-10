Свердловчанина, сидевшего на дороге, не поддержали жильцы дома

Екатеринбуржец Олег Вавилов, пытавшийся перекрыть оживленный перекресток, рассказал корреспонденту URA.RU, что его затею не поддержали остальные жильцы дома по улице Патриса Лумумбы, 2. Он не понимает, почему люди готовы мириться с годовым отсутствием в доме горячей воды.
«В чате нашего дома только три человека мне написали „спасибо“ за то, что я постарался обратить внимание на нашу общую проблему. Из всего дома только три человека меня поддержали. Больше никто. Я не понимаю, что происходит. Разве люди не хотят жить в нормальных условиях?», — рассказал мужчина.
По словам Вавилова, большинство жильцов пишут, что проблему можно решить, поставив в квартире водонагреватель. «Люди пишут, чтобы я поставил водонагреватель. Окей, давайте я поставлю водогрейку, вы будете платить мне за электричество? Мне нужно сделать в квартире ремонт. У меня нет свободных денег. Я, правда, не понимаю, почему люди готовы мириться с тем, что в доме год нет горячей воды», — сказал мужчина.
Простой повар Олег Вавилов, проживающий в доме по улице Патриса Лумумбы, 2 в ночь с восьмого на девятое июля попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Он рисковал жизнью, чтобы обратить внимание властей на проблему отсутствия в его доме горячей воды. По его словам, воды в доме нет уже год. УК «РЭМП УЖСК», обслуживающая дом по улице Патриса Лумумбы, 2, заявляла, что горячая вода отсутствует, потому что у поставщика коммунального ресурса на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление. Мужчина попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева решить этот вопрос.
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Екатеринбуржец Олег Вавилов, пытавшийся перекрыть оживленный перекресток, рассказал корреспонденту URA.RU, что его затею не поддержали остальные жильцы дома по улице Патриса Лумумбы, 2. Он не понимает, почему люди готовы мириться с годовым отсутствием в доме горячей воды. «В чате нашего дома только три человека мне написали „спасибо“ за то, что я постарался обратить внимание на нашу общую проблему. Из всего дома только три человека меня поддержали. Больше никто. Я не понимаю, что происходит. Разве люди не хотят жить в нормальных условиях?», — рассказал мужчина. По словам Вавилова, большинство жильцов пишут, что проблему можно решить, поставив в квартире водонагреватель. «Люди пишут, чтобы я поставил водонагреватель. Окей, давайте я поставлю водогрейку, вы будете платить мне за электричество? Мне нужно сделать в квартире ремонт. У меня нет свободных денег. Я, правда, не понимаю, почему люди готовы мириться с тем, что в доме год нет горячей воды», — сказал мужчина. Простой повар Олег Вавилов, проживающий в доме по улице Патриса Лумумбы, 2 в ночь с восьмого на девятое июля попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Он рисковал жизнью, чтобы обратить внимание властей на проблему отсутствия в его доме горячей воды. По его словам, воды в доме нет уже год. УК «РЭМП УЖСК», обслуживающая дом по улице Патриса Лумумбы, 2, заявляла, что горячая вода отсутствует, потому что у поставщика коммунального ресурса на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление. Мужчина попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева решить этот вопрос.