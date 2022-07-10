Свердловчанина, сидевшего на дороге, не поддержали жильцы дома

11 июля 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

Ему предложили поставить водонагреватель в квартире Фото: Антон Макеев © URA.RU Екатеринбуржец Олег Вавилов, пытавшийся перекрыть оживленный перекресток, рассказал корреспонденту URA.RU, что его затею не поддержали остальные жильцы дома по улице Патриса Лумумбы, 2. Он не понимает, почему люди готовы мириться с годовым отсутствием в доме горячей воды. «В чате нашего дома только три человека мне написали „спасибо“ за то, что я постарался обратить внимание на нашу общую проблему. Из всего дома только три человека меня поддержали. Больше никто. Я не понимаю, что происходит. Разве люди не хотят жить в нормальных условиях?», — рассказал мужчина. По словам Вавилова, большинство жильцов пишут, что проблему можно решить, поставив в квартире водонагреватель. «Люди пишут, чтобы я поставил водонагреватель. Окей, давайте я поставлю водогрейку, вы будете платить мне за электричество? Мне нужно сделать в квартире ремонт. У меня нет свободных денег. Я, правда, не понимаю, почему люди готовы мириться с тем, что в доме год нет горячей воды», — сказал мужчина. Простой повар Олег Вавилов, проживающий в доме по улице Патриса Лумумбы, 2 в ночь с восьмого на девятое июля попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Он рисковал жизнью, чтобы обратить внимание властей на проблему отсутствия в его доме горячей воды. По его словам, воды в доме нет уже год. УК «РЭМП УЖСК», обслуживающая дом по улице Патриса Лумумбы, 2, заявляла, что горячая вода отсутствует, потому что у поставщика коммунального ресурса на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление. Мужчина попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева решить этот вопрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржец Олег Вавилов, пытавшийся перекрыть оживленный перекресток, рассказал корреспонденту URA.RU, что его затею не поддержали остальные жильцы дома по улице Патриса Лумумбы, 2. Он не понимает, почему люди готовы мириться с годовым отсутствием в доме горячей воды. «В чате нашего дома только три человека мне написали „спасибо“ за то, что я постарался обратить внимание на нашу общую проблему. Из всего дома только три человека меня поддержали. Больше никто. Я не понимаю, что происходит. Разве люди не хотят жить в нормальных условиях?», — рассказал мужчина. По словам Вавилова, большинство жильцов пишут, что проблему можно решить, поставив в квартире водонагреватель. «Люди пишут, чтобы я поставил водонагреватель. Окей, давайте я поставлю водогрейку, вы будете платить мне за электричество? Мне нужно сделать в квартире ремонт. У меня нет свободных денег. Я, правда, не понимаю, почему люди готовы мириться с тем, что в доме год нет горячей воды», — сказал мужчина. Простой повар Олег Вавилов, проживающий в доме по улице Патриса Лумумбы, 2 в ночь с восьмого на девятое июля попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Он рисковал жизнью, чтобы обратить внимание властей на проблему отсутствия в его доме горячей воды. По его словам, воды в доме нет уже год. УК «РЭМП УЖСК», обслуживающая дом по улице Патриса Лумумбы, 2, заявляла, что горячая вода отсутствует, потому что у поставщика коммунального ресурса на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление. Мужчина попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева решить этот вопрос.