Юрист назвала частые ошибки при выплате отпускных

11 июля 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

Выплата отпускных должна быть произведена не позднее чем за три дня до начала отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. При этом применяют определенные правила, зная которые, работник может избежать ошибок и недоплат. Об этом рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. «Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые, так и бухгалтерские», — сказала Астаева в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, в этом случае сотруднику следует обратиться к своему руководству. Вероятнее всего, работодатель найдет и исправит ошибку, так как за нарушение трудового законодательства положен штраф, а за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных работник может требовать компенсацию. Юрист напомнила, что правила для расчета отпускных устанавливаются статьей 139 ТК РФ. Средний дневной заработок за последние 12 месяцев вычисляется методом деления суммы зарплаты на 12 и на среднее число календарных дней в месяце (29,3). Ранее юрист рассказал, когда выгоднее всего идти в отпуск. В 2023 году россиянам выгоднее всего брать отпуска в августе и октябре, так как в этих месяцах будет больше всего рабочих дней. Меньше всего — в январе, феврале, апреле и мае. Также депутат Госдумы рассказывала, кто может бесплатно поехать в санаторий. Льготную путевку могут получить ветераны войн, инвалиды, их семьи, а также граждане при наличии хронических или недавно перенесенных заболеваний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. При этом применяют определенные правила, зная которые, работник может избежать ошибок и недоплат. Об этом рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. «Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые, так и бухгалтерские», — сказала Астаева в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, в этом случае сотруднику следует обратиться к своему руководству. Вероятнее всего, работодатель найдет и исправит ошибку, так как за нарушение трудового законодательства положен штраф, а за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных работник может требовать компенсацию. Юрист напомнила, что правила для расчета отпускных устанавливаются статьей 139 ТК РФ. Средний дневной заработок за последние 12 месяцев вычисляется методом деления суммы зарплаты на 12 и на среднее число календарных дней в месяце (29,3). Ранее юрист рассказал, когда выгоднее всего идти в отпуск. В 2023 году россиянам выгоднее всего брать отпуска в августе и октябре, так как в этих месяцах будет больше всего рабочих дней. Меньше всего — в январе, феврале, апреле и мае. Также депутат Госдумы рассказывала, кто может бесплатно поехать в санаторий. Льготную путевку могут получить ветераны войн, инвалиды, их семьи, а также граждане при наличии хронических или недавно перенесенных заболеваний.