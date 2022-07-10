10 июля 2022
09 июля 2022
08 июля 2022

Жители ХМАО хвастаются урожаем ягод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, клубника, рынок, ягоды, виктория
Садоводы Нижневартовска рассказывают, что едят только те овощи, что вырастили сами Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) похвасталась урожаем овощей и ягод, выращенных на собственном огороде. Пост появился в группе «ВКонтакте» «Сей час Нижневартовск»

«Лето! И вот свой первый урожай!», — пишет жительница Нижневартовска Елена Аленина. Ее поддерживают и другие садоводы города. Так, Светлана Канаева рассказала, что ест только огурцы, выращенные на своих грядках.

Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. В других регионах России урожай грибов начали собирать еще в конце мая. Например, в Челябинской области любители тихой охоты даже обнаружили шампиньон-мутант. Гриб весит 675 граммов.

Жители ХМАО собирают первые ягоды

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) похвасталась урожаем овощей и ягод, выращенных на собственном огороде. Пост появился в группе «ВКонтакте» «Сей час Нижневартовск» «Лето! И вот свой первый урожай!», — пишет жительница Нижневартовска Елена Аленина. Ее поддерживают и другие садоводы города. Так, Светлана Канаева рассказала, что ест только огурцы, выращенные на своих грядках. Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. В других регионах России урожай грибов начали собирать еще в конце мая. Например, в Челябинской области любители тихой охоты даже обнаружили шампиньон-мутант. Гриб весит 675 граммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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