Жители ХМАО хвастаются урожаем ягод. Фото

11 июля 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Садоводы Нижневартовска рассказывают, что едят только те овощи, что вырастили сами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) похвасталась урожаем овощей и ягод, выращенных на собственном огороде. Пост появился в группе «ВКонтакте» «Сей час Нижневартовск» «Лето! И вот свой первый урожай!», — пишет жительница Нижневартовска Елена Аленина. Ее поддерживают и другие садоводы города. Так, Светлана Канаева рассказала, что ест только огурцы, выращенные на своих грядках. Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. В других регионах России урожай грибов начали собирать еще в конце мая. Например, в Челябинской области любители тихой охоты даже обнаружили шампиньон-мутант. Гриб весит 675 граммов. Жители ХМАО собирают первые ягоды Елена Аленина группа «ВКонтакте» «Сей час Нижневартовск» Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жительница Нижневартовска (ХМАО) похвасталась урожаем овощей и ягод, выращенных на собственном огороде. Пост появился в группе «ВКонтакте» «Сей час Нижневартовск» «Лето! И вот свой первый урожай!», — пишет жительница Нижневартовска Елена Аленина. Ее поддерживают и другие садоводы города. Так, Светлана Канаева рассказала, что ест только огурцы, выращенные на своих грядках. Ранее URA.RU рассказывало, что инспекторы природнадзора Югры обнаружили в лесах Кондинского района первые в этом году грибы. В других регионах России урожай грибов начали собирать еще в конце мая. Например, в Челябинской области любители тихой охоты даже обнаружили шампиньон-мутант. Гриб весит 675 граммов.