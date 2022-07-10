Источник: главного соперника Куйвашева хотели устранить

Александра Ивачева называют основным соперником действующего губернатора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева, идущего на сентябрьские выборы, обдумывала варианты, как устранить основного соперника — кандидата-коммуниста Александра Ивачева. Как сообщили URA.RU два источника, окружение главы региона предлагало для этого вступить в сговор с федеральным руководством КПРФ. Однако план забраковали.

Эксперты называют Ивачева самым опасным для Куйвашева соперником на выборах 11 сентября. Схожая тревога звучит и в команде губернатора. Там не исключают, что коммунист может помешать главе региона выиграть в первом туре. В этом уверен и сам кандидат: в случае второго тура Ивачев считает свою победу «практически неминуемой».

По данным URA.RU, в мае—июне среди ответственных за кампанию Куйвашева шло обсуждение, как обставить конкурента. Среди прочего, был предложен и радикальный вариант. «Ивачева хотели снять с кампании, подкупив федеральное руководство КПРФ», — пересказал источник, знакомый с ситуацией в штабе Куйвашева. Это же URA.RU подтвердил статусный свердловский коммунист, уточнив: в таком случае обком партии не выбыл бы из кампании, а выдвинул нового кандидата.

Однако впоследствии, по словам первого источника, идея была отброшена: «Решили одолеть [Ивачева] в честном бою». Считается, что коммунист заработал популярность у избирателя еще прошлой зимой, на волне митингов против QR-кодов, а сейчас его рейтинг как минимум не растет. Впрочем, на этот счет есть и другая точка зрения: в окружении Куйвашева не исключают, что Ивачев наберет очки на критике Ельцин Центра.

Сам Ивачев заявил URA.RU, что ничего не слышал о каких-либо переговорах команды Куйвашева с шефами КПРФ. «Мое выдвижение [на выборы] прошло штатно — конференция решила, руководство утвердило», — напомнил коммунист. В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос агентства.

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