В Кургане приступили к сносу аварийного здания по улице Омская 101 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации города Кургана не предупредили предпринимателей о том, что рядом с их зданием будут сносить аварийный корпус бывшего комплекса «Альфа-базы». Об этом заявляют работники, которых руководители заставили работать, несмотря на демонтажные работы на опасном объекте, передает корреспондент URA.RU.

«Нам директора запретили покидать рабочие места. Мы просили у рабочих какое-нибудь официальное приостановление нашей деятельности или письмо из администрации. Хотели, чтобы нас отпустили на время демонтажа. Но никаких документов нам так и не предоставили, поэтому вынуждены работать. В прошлом году также приходилось работать. Тогда падали стены в аварийном здании, а мы работали. Приходилось отбегать от стен или покидать здание. На верхних этажах все в трещинах у нас. Страшно работать рядом с таким опасным зданием», — рассказал один из работников из соседнего корпуса.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. В мэрии ответили, что ни за снос, ни за другие работы на аварийном объекте они не отвечают. «По решению суда обязанность по сносу и организация сопутствующих работ возложена на собственников помещений, а не на администрацию», — говорится в сообщении.

Ранее инсайдеры сообщали, что «Метрополис» снесет аварийное здание в центре Кургана. Демонтажные работы аварийного здания по улице Омская 101 планировали провести 10 и 11 июля. До этого источники сообщали URA.RU о том, что собственники бывшего здания «Альфа-базы» переписали проблемное имущество на бомжей, чтобы избавиться от обязанностей по сносу опасного объекта.

Впервые обрушение корпуса на «Альфа-базе» было зафиксировано летом 2011 года. Причинами ЧП стали неправильная эксплуатация и содержание здания собственниками помещений. Обрушение еще двух корпусов произошло осенью того же года.

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