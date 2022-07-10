Вассерман объяснил, почему Екатеринбург — «центр гомосексуализма»

Вассерман сделал вывод о Екатеринбурге исходя из того, что пишут о городе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург центром гомосексуализма не на основе личных наблюдений, а руководствуясь информацией из публичной статистики. Об этом депутат Госдумы и известный российский интеллектуал заявил в разговоре с URA.RU.

«Я был в Екатеринбурге в последний раз примерно три года назад, но, естественно, свое заявление сделал не по личным наблюдениям, а на основе публичной статистики. На эту тему (что в Екатеринбурге процветают однополые отношения — прим.ред.) говорят очень многие и очень много. И я руководствовался именно тем, что про Екатеринбург на эту тему пишут публично, в том числе и на различных городских форумах», — объяснил свою позицию Анатолий Вассерман.

Известный эрудит и интеллектуал не привел в пример громких скандальных историй, которые могли бы способствовать созданию у Екатеринбурга определенного имиджа. «В конце концов постельные дела у нас в отличие от США рекламировать не принято. Я руководствовался тем, что в городе и о городе пишут», — сказал участник «Своей игры».

Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург центром гомосексуализма, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Ему возразил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который заявил, что в регионе растет число многодетных семей. Этот аргумент Вассерман счел несостоятельным и подверг критике.