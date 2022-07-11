Володин раскрыл причину экстренного собрания депутатов Госдумы

11 июля 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Задача Госдумы — рассмотреть предложенные законопроекты и инициативы как можно быстрее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал, почему Совет Госдумы принял решение о проведении внеочередного пленарного заседания, которое состоится 15 июля. «С 4 июля на рассмотрение Государственной Думы поступило 42 законопроекта. За две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее», — отметил спикер ГД. Он также пояснил, что инициативы будут касаться поддержки экономики, граждан и военнослужащих. Об этом сообщило парламентское телевидение Госдумы «Дума ТВ». Ранее URA.RU сообщало, что Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике. Также в партии «Единая Россия» отчиталась об итогах реализации народной программы за первое полугодие 2022 года. Об этом заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что уже построены более 1100 социальных объектов. Реконструировано 425 культурно-досуговых центров в сельской местности, по программам газификации подключили 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал, почему Совет Госдумы принял решение о проведении внеочередного пленарного заседания, которое состоится 15 июля. «С 4 июля на рассмотрение Государственной Думы поступило 42 законопроекта. За две недели внесено в общей сложности 86 инициатив. Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее», — отметил спикер ГД. Он также пояснил, что инициативы будут касаться поддержки экономики, граждан и военнослужащих. Об этом сообщило парламентское телевидение Госдумы «Дума ТВ». Ранее URA.RU сообщало, что Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике. Также в партии «Единая Россия» отчиталась об итогах реализации народной программы за первое полугодие 2022 года. Об этом заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что уже построены более 1100 социальных объектов. Реконструировано 425 культурно-досуговых центров в сельской местности, по программам газификации подключили 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков.