Боевики ВСУ взорвали склады с селитрой в Новой Каховке

После удара ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области взорвались склады с селитрой. Об этом ТАСС рассказал источник в военно-гражданской администрации города.
«После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома», — передает агентство. При этом, по предварительной оценке, дамба Каховской гидроэлектростанции не повреждена.
Ранее СМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области. 10 июля украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В ходе нее были взяты под контроль Вооруженных сил РФ Херсонская область, а также приазовская часть Запорожья.
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