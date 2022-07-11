11 июля 2022

Боевики ВСУ взорвали склады с селитрой в Новой Каховке

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, взрыв, бомбардировка
Склады с селитрой оказались взорваны в результате удара ВСУ по Новой Каховке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После удара ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области взорвались склады с селитрой. Об этом ТАСС рассказал источник в военно-гражданской администрации города.

«После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома», — передает агентство. При этом, по предварительной оценке, дамба Каховской гидроэлектростанции не повреждена.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области. 10 июля украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В ходе нее были взяты под контроль Вооруженных сил РФ Херсонская область, а также приазовская часть Запорожья.

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После удара ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области взорвались склады с селитрой. Об этом ТАСС рассказал источник в военно-гражданской администрации города. «После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома», — передает агентство. При этом, по предварительной оценке, дамба Каховской гидроэлектростанции не повреждена. Ранее СМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области. 10 июля украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В ходе нее были взяты под контроль Вооруженных сил РФ Херсонская область, а также приазовская часть Запорожья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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