Оперштаб порекомендовал москвичам снова носить маски

За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперштаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал москвичам снова начать носить маски. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперштаба.

«Рекомендуем москвичам носить маски в закрытых общественных помещениях. Рост заболеваемости коронавирусом связан с распространением неопасного подштамма „Омикрона“. За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев коронавируса», — сообщили в оперштабе.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в Россию может прийти новая волна коронавируса. 2 июля в стране полностью сняли все коронавирусные ограничения.