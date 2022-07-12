Оперштаб порекомендовал москвичам снова носить маски

За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Оперштаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал москвичам снова начать носить маски. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперштаба.
«Рекомендуем москвичам носить маски в закрытых общественных помещениях. Рост заболеваемости коронавирусом связан с распространением неопасного подштамма „Омикрона“. За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев коронавируса», — сообщили в оперштабе.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в Россию может прийти новая волна коронавируса. 2 июля в стране полностью сняли все коронавирусные ограничения.
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