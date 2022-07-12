Оперштаб порекомендовал москвичам снова носить маски

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Люди в масках. Екатеринбург, маска, люди в масках, защитная маска, масочный режим
За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Оперштаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал москвичам снова начать носить маски. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперштаба.

«Рекомендуем москвичам носить маски в закрытых общественных помещениях. Рост заболеваемости коронавирусом связан с распространением неопасного подштамма „Омикрона“. За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев коронавируса», — сообщили в оперштабе.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в Россию может прийти новая волна коронавируса. 2 июля в стране полностью сняли все коронавирусные ограничения.

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал москвичам снова начать носить маски. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперштаба. «Рекомендуем москвичам носить маски в закрытых общественных помещениях. Рост заболеваемости коронавирусом связан с распространением неопасного подштамма „Омикрона“. За последние сутки в Москве выявили 559 новых случаев коронавируса», — сообщили в оперштабе. Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в Россию может прийти новая волна коронавируса. 2 июля в стране полностью сняли все коронавирусные ограничения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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