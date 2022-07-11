Для «Орлана» разработали маршруты из Екатеринбурга в Челябинск

12 июля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

На пути следования предполагается организовать пять остановочных пунктов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге разработали маршрут для нового скоростного дизельного поезда «Орлан», который свяжет Екатеринбург и Челябинск. На встрече между правительством двух соседствующих регионов ответственные лица заявили, что протяженность маршрута составит 247 километров, сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области. «Маршрут может пройти через Полевской и Верхний Уфалей. По этому маршруту следования в общей сложности живет 2,8 миллиона человек. Его протяженность составляет 247 километров. Но почти на всем протяжении пути не электрифицированы. Поэтому для перевозок по этому маршруту в качестве подвижного состава рассматривается железнодорожный автобус „Орлан“», — цитирует слова гендиректора свердловской пригородной компании Павла Кутловского пресс-служба департамента. Кутловский уточнил, что ожидаемое время в пути составит 3 часа 56 минут. Это связано с тем, что пути более старые и содержат много кривых малых радиусов. На пути следования предполагается организовать пять остановочных пунктов. Соглашение о курсировании скоростного поезда между Челябинском и Екатеринбургом подписали главы регионов Алексей Текслер и Евгений Куйвашев во время встречи на «Иннопроме». Также они договорились с руководством РЖД о модернизации путей и контактной сети.

В Екатеринбурге разработали маршрут для нового скоростного дизельного поезда «Орлан», который свяжет Екатеринбург и Челябинск. На встрече между правительством двух соседствующих регионов ответственные лица заявили, что протяженность маршрута составит 247 километров, сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области. «Маршрут может пройти через Полевской и Верхний Уфалей. По этому маршруту следования в общей сложности живет 2,8 миллиона человек. Его протяженность составляет 247 километров. Но почти на всем протяжении пути не электрифицированы. Поэтому для перевозок по этому маршруту в качестве подвижного состава рассматривается железнодорожный автобус „Орлан“», — цитирует слова гендиректора свердловской пригородной компании Павла Кутловского пресс-служба департамента. Кутловский уточнил, что ожидаемое время в пути составит 3 часа 56 минут. Это связано с тем, что пути более старые и содержат много кривых малых радиусов. На пути следования предполагается организовать пять остановочных пунктов. Соглашение о курсировании скоростного поезда между Челябинском и Екатеринбургом подписали главы регионов Алексей Текслер и Евгений Куйвашев во время встречи на «Иннопроме». Также они договорились с руководством РЖД о модернизации путей и контактной сети.