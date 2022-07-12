Ксения Собчак пообещала проверить, как изменится ситуация на Вторчермете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак пообещала проверить, как в сентябре изменится ситуация у жителей дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые последний год остаются без горячей воды. Так журналистка продолжила публичную дискуссию с мэром Алексеем Орловым, который ранее днем в разговоре с URA.RU пообещал, что к осени к дому проведут новые коммунальные сети.

Заочная беседа между Собчак и Орловым началась вечером 11 июля. Телеведущая в своем telegram-канале рассказала о доме на Вторчермете, где якобы уже год нет горячей воды. Один из жителей в знак протеста пытался перекрыть собой дорогу на оживленном перекрестке. Собчак задавалась вопросом, собирается ли Орлов что-то делать. Мэр, комментируя URA.RU эту историю, ответил журналистке, что отсутствие воды связано с изношенностью коммунальных сетей, которые проходят по территории военного городка. И пообещал: в обход городка будут построены новые сети.

Вечером 12 июля Собчак вернулась к спору. «По поводу скотского отношения к жителям Екатеринбурга, которые год сидят без горячей воды и платят за нее. <…> Мэр Орлов на мой вчерашний пост отреагировал: пообещал, что к сентябрю будут построены новые трубы. Спасибо за реакцию. В сентябре собьемся по результатам, пришлем запрос», — указала она в своем telegram-канале.