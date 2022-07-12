Эксперт назвал группы риска по заражению оспой обезьян

13 июля 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Дети до 16 лет чаще всего подвержены заболеванию оспой обезьян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Наиболее подвержены заражению оспой обезьян дети до 16 лет, у них сниженный иммунитет слизистой поэтому вирусу легче проникнуть. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков. «Чаще всего подвержены заболеваемости дети до шестнадцатилетнего возраста. У них очень сниженный иммунитет слизистой, очень нежная слизистая, и вирусу легче проникнуть», — рассказал эксперт, его слова передает ТАСС. Специалист отметил, что в России оспа обезьян не опасна будет для тех, кто до 1980 года был привит от натуральной оспы. По его мнению, сейчас в группе риска находятся только дети и лица с иммунодефицитом, а также те, кто ведут беспорядочный образ жизни. 12 июля в России подтвержден первый случай оспы обезьян. Сообщалось, что вирус в страну завез житель Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал первый случай оспы обезьян в России. Он заявил, что в Кремле не было полной отмены специальный противоэпидемиологических мер после пандемии COVID-19, поэтому там не страшна инфекция.

Наиболее подвержены заражению оспой обезьян дети до 16 лет, у них сниженный иммунитет слизистой поэтому вирусу легче проникнуть. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков. «Чаще всего подвержены заболеваемости дети до шестнадцатилетнего возраста. У них очень сниженный иммунитет слизистой, очень нежная слизистая, и вирусу легче проникнуть», — рассказал эксперт, его слова передает ТАСС. Специалист отметил, что в России оспа обезьян не опасна будет для тех, кто до 1980 года был привит от натуральной оспы. По его мнению, сейчас в группе риска находятся только дети и лица с иммунодефицитом, а также те, кто ведут беспорядочный образ жизни. 12 июля в России подтвержден первый случай оспы обезьян. Сообщалось, что вирус в страну завез житель Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал первый случай оспы обезьян в России. Он заявил, что в Кремле не было полной отмены специальный противоэпидемиологических мер после пандемии COVID-19, поэтому там не страшна инфекция.