Силовики задержали напавших на военного с буквой Z на одежде

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на военнослужащего, который шел в одежде с букой Z по городу Судак в Крымской республике. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — написал Крючков.
Ранее чиновник сообщил, что группа неизвестных мужчин избила военнослужащего. Поводом для драки стала одежда военного, на который была буква Z — символ поддержки спецоперации РФ на Украине. К расследованию инцидента подключилась полиция и прокуратура.
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