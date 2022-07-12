Силовики задержали напавших на военного с буквой Z на одежде

В Судаке избили военного за букву Z на одежде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на военнослужащего, который шел в одежде с букой Z по городу Судак в Крымской республике. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — написал Крючков.

Ранее чиновник сообщил, что группа неизвестных мужчин избила военнослужащего. Поводом для драки стала одежда военного, на который была буква Z — символ поддержки спецоперации РФ на Украине. К расследованию инцидента подключилась полиция и прокуратура.