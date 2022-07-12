Силовики задержали напавших на военного с буквой Z на одежде

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Отправление Добровольцев Донбасса в ЛНР. Пермь, добровольцы донбасса, z символ, z шеврон
В Судаке избили военного за букву Z на одежде Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на военнослужащего, который шел в одежде с букой Z по городу Судак в Крымской республике. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — написал Крючков.

Ранее чиновник сообщил, что группа неизвестных мужчин избила военнослужащего. Поводом для драки стала одежда военного, на который была буква Z — символ поддержки спецоперации РФ на Украине. К расследованию инцидента подключилась полиция и прокуратура.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на военнослужащего, который шел в одежде с букой Z по городу Судак в Крымской республике. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — написал Крючков. Ранее чиновник сообщил, что группа неизвестных мужчин избила военнослужащего. Поводом для драки стала одежда военного, на который была буква Z — символ поддержки спецоперации РФ на Украине. К расследованию инцидента подключилась полиция и прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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