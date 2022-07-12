Песков: Кремлю не страшна оспа обезьян

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Возможные масштабы оспы должен оценить Роспотребнадзор, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

В Кремле не было полной отмены специальный противоэпидемиологических мер после пандемии COVID-19. Так пресс-секретарь прездиента РФ Дмитрий Песков прокомментировал первый случай оспы обезьян в России.

«В Кремле и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. Меры предосторожности применяются на постоянной основе», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он уточнил, что масштабы оспы обезьян оценивать Роспотребнадзор. «Пока вводных никаких не было», — заключил Песков.

12 июля в России был подтвержден первый случай оспы обезьян. Вирус в страну завез житель Санкт-Петербурга. Минздрав уже направил указания регионам РФ.

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В Кремле не было полной отмены специальный противоэпидемиологических мер после пандемии COVID-19. Так пресс-секретарь прездиента РФ Дмитрий Песков прокомментировал первый случай оспы обезьян в России. «В Кремле и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. Меры предосторожности применяются на постоянной основе», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он уточнил, что масштабы оспы обезьян оценивать Роспотребнадзор. «Пока вводных никаких не было», — заключил Песков. 12 июля в России был подтвержден первый случай оспы обезьян. Вирус в страну завез житель Санкт-Петербурга. Минздрав уже направил указания регионам РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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