Песков: Кремлю не страшна оспа обезьян

12 июля 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Возможные масштабы оспы должен оценить Роспотребнадзор, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян В Кремле не было полной отмены специальный противоэпидемиологических мер после пандемии COVID-19. Так пресс-секретарь прездиента РФ Дмитрий Песков прокомментировал первый случай оспы обезьян в России. «В Кремле и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. Меры предосторожности применяются на постоянной основе», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он уточнил, что масштабы оспы обезьян оценивать Роспотребнадзор. «Пока вводных никаких не было», — заключил Песков. 12 июля в России был подтвержден первый случай оспы обезьян. Вирус в страну завез житель Санкт-Петербурга. Минздрав уже направил указания регионам РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле не было полной отмены специальный противоэпидемиологических мер после пандемии COVID-19. Так пресс-секретарь прездиента РФ Дмитрий Песков прокомментировал первый случай оспы обезьян в России. «В Кремле и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. Меры предосторожности применяются на постоянной основе», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он уточнил, что масштабы оспы обезьян оценивать Роспотребнадзор. «Пока вводных никаких не было», — заключил Песков. 12 июля в России был подтвержден первый случай оспы обезьян. Вирус в страну завез житель Санкт-Петербурга. Минздрав уже направил указания регионам РФ.