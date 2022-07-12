Мантуров станет вице-премьером ради ускорения импортозамещения

13 июля 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Для ускорения импортозамещения Денис Мантуров будет согласовывать решения с самим собой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова наделят полномочиями вице-премьера для того, чтобы ускорить замещение импорта и освоение новых промышленных технологий. Об этом сообщает « Коммерсант », ссылаясь на свои источники. По данным газеты, кабмин рассматривает схему работы Дениса Мантурова на совмещенном посту для того, чтобы наделить главу Минпромторга полномочиями, необходимыми для ускорения принятия решений по импортозамещению и быстрому освоению новых промышленных технологий. Также собеседники в Белом доме отмечают, что разделения полномочий по управлению промышленным блоком с вице-премьером Юрием Борисовым не предполагается. В материале газеты констатируется, что правительство РФ не устраивает нынешняя скорость согласования решений по импортозамещению. Поэтому ради повышения эффективности было решено позволить Денису Мантурову согласовывать профильные решения с самим собой как с вице-премьером и министром. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером. Этим указом увеличивается количество вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, пишет MK.RU . Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля. РБК сообщало, что Юрия Борисова могут назначить главой госкорпорации «Роскосмос» либо другого «крупного промышленного актива».

Главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова наделят полномочиями вице-премьера для того, чтобы ускорить замещение импорта и освоение новых промышленных технологий. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. По данным газеты, кабмин рассматривает схему работы Дениса Мантурова на совмещенном посту для того, чтобы наделить главу Минпромторга полномочиями, необходимыми для ускорения принятия решений по импортозамещению и быстрому освоению новых промышленных технологий. Также собеседники в Белом доме отмечают, что разделения полномочий по управлению промышленным блоком с вице-премьером Юрием Борисовым не предполагается. В материале газеты констатируется, что правительство РФ не устраивает нынешняя скорость согласования решений по импортозамещению. Поэтому ради повышения эффективности было решено позволить Денису Мантурову согласовывать профильные решения с самим собой как с вице-премьером и министром. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером. Этим указом увеличивается количество вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, пишет MK.RU. Вопрос об утверждении Мантурова на новую должность будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 15 июля. РБК сообщало, что Юрия Борисова могут назначить главой госкорпорации «Роскосмос» либо другого «крупного промышленного актива».