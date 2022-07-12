Кураторов безопасности в ЯНАО обязали дежурить круглосуточно

В Надымском районе нет действующих пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Надымского района ЯНАО усиливают пожарную безопасность. Как сообщается на сайте администрации, должностных лиц управления ГО и ЧС обязали круглосуточно дежурить.

«Администрация Надымского района постановляет Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям обеспечить методическое руководство проведения дополнительных мероприятий на территории населенных пунктов Надымского района и организовать на территории г. Надыма на период действия особого противопожарного режима круглосуточное дежурство должностных лиц управления», — говорится в документе. Также руководителей территориальных органов администрации района обязали организовать круглосуточное дежурство должностных лиц.

Также власти совместно с МЧС будут проводить дополнительные профилактические рейды. Управлению по работе с коренным населением дали задание проинформировать жителей, ведущих традиционный образ жизни о пожарной обстановке.

В администрации района агентству сообщили, что на данный момент нет действующих пожаров. «Сегодня в Надымском районе действовал один лесной пожар на площади пять гектаров. Его ликвидировали сотрудники ПСО „Ямалспас“. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО действовало шесть природных пожаров на площади 55,8 га. В тушении были задействованы почти 100 спасателей.