07 июля 2022

С новой волной пожаров в ЯНАО борется почти 100 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, пожар у озера глухое
На территории ЯНАО шесть природных пожаров Фото:

На территории ЯНАО действует шесть природных пожаров на общей площади 55,8 га в тушении которых задействовано 98 спасателей. Об этом сообщается на сайте окружного департамента природных ресурсов.

«По состоянию на 09:00 часов (местного времени) 08 июля 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 6 природных пожаров на общей площади 55,8 га, из них локализован 1 на площади 4 га, на тушении задействовано 98 человек с лесопожарным снаряжением и автомобильной техникой», — говорится в сообщении.

Добавляется, за сутки было ликвидировано четыре возгорания на территории лесного фонда на площади 79,75 га. Причиной появления пожаров называет сухие грозы и малозначительные осадки. С начала пожароопасного сезона на Ямале зафиксировано 139 природных возгораний.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Также власти ЯНАО запретили жителям региона появляться в лесах. Причиной указывается обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов.

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На территории ЯНАО действует шесть природных пожаров на общей площади 55,8 га в тушении которых задействовано 98 спасателей. Об этом сообщается на сайте окружного департамента природных ресурсов. «По состоянию на 09:00 часов (местного времени) 08 июля 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 6 природных пожаров на общей площади 55,8 га, из них локализован 1 на площади 4 га, на тушении задействовано 98 человек с лесопожарным снаряжением и автомобильной техникой», — говорится в сообщении. Добавляется, за сутки было ликвидировано четыре возгорания на территории лесного фонда на площади 79,75 га. Причиной появления пожаров называет сухие грозы и малозначительные осадки. С начала пожароопасного сезона на Ямале зафиксировано 139 природных возгораний. Ранее URA.RU сообщало, что в июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Также власти ЯНАО запретили жителям региона появляться в лесах. Причиной указывается обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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