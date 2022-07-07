С новой волной пожаров в ЯНАО борется почти 100 человек

На территории ЯНАО шесть природных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории ЯНАО действует шесть природных пожаров на общей площади 55,8 га в тушении которых задействовано 98 спасателей. Об этом сообщается на сайте окружного департамента природных ресурсов.

«По состоянию на 09:00 часов (местного времени) 08 июля 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 6 природных пожаров на общей площади 55,8 га, из них локализован 1 на площади 4 га, на тушении задействовано 98 человек с лесопожарным снаряжением и автомобильной техникой», — говорится в сообщении.

Добавляется, за сутки было ликвидировано четыре возгорания на территории лесного фонда на площади 79,75 га. Причиной появления пожаров называет сухие грозы и малозначительные осадки. С начала пожароопасного сезона на Ямале зафиксировано 139 природных возгораний.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Также власти ЯНАО запретили жителям региона появляться в лесах. Причиной указывается обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов.